El “streaming” de contenidos, la evolución del entretenimiento

Con el éxito logrado en América Latina, en particular en Argentina de las plataformas de contenidos audiovisuales y de música rentados como Netflix y Spotify respectivamente, se abrió un nuevo escenario de competencia para la distribución de contenidos digitales.

Ahora, la llegada de Youtube Premium (antes Youtube Red) y Youtube Music a nuestro país a mediados de marzo, y con la llegada de Disney+ prevista para el 2021, la pelea por la transmisión online de contenidos a demanda de los usuarios se empieza a poner al rojo vivo. Sumado a que ya se encuentra disponible otro actor que, de manera incipiente, empieza a sumar productos en esta parte del globo como Amazon, a través de Prime Video. A estos, hay que sumarles a los servicios locales que están adoptando la opción de brindar de TV por cable de manera online, con la posibilidad de grabar contenidos, pausar, adelantar o rebobinarlos.

Sin lugar a dudas, las formas de consumo están en evolución permanente. Ya no solo por el televisor se “mira TV”. Los celulares, tablets, notebooks, y computadoras de escritorios se han convertido en los dispositivos ideales, según el momento y las circunstancias en los que se lo quiera hacer. La idea de mirar “lo que quiero, donde quiero y cuando quiero” es la tendencia que prevalece en estos servicios.

El streaming da nuevas alternativas para el disfrute de contenidos, tal es el caso de la interacción, no solo con una calificación, “buena o mala”, sino que también pudiendo elegir el destino de los personajes durante una serie, tal como hizo Netflix con Black Mirror: Bandersnatch. Es decir que la evolución del mercado es permanente.

El streaming llega a los videojuegos

De hecho, la variable del streaming de servicios de entretenimiento no solo está disponible para música, películas, series o documentales, sino que también para videojuegos. Poniendo al alcance de la mano de aquellos que no tienen consola o una PC “gamer” la posibilidad de disfrutar de los más populares títulos. Uno de ellos es Play Station Now, que fue presentado en 2014, y que recién el año pasado se puso en marcha en Estados Unidos, Europa y Japón; pero aún no hay anuncios de su llegada a la Argentina.

Otro que está incursionando en ese sentido es Google, primero con “Project Stream” y luego con “Google Stadia”, intentando que los títulos de videojuegos más modernos y populares se puedan jugar a través del navegador “Chrome”. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido, ya que no solo se podrá jugar a través de computadoras, sino que también a través de smartphones, televisores, dispositivos Chromecast y portátiles utilizando el popular navegador Chrome. Se espera que el desarrollo y el catálogo de juegos esté disponible a fines de año.

Microsoft, con Project xCloud, también se sumó a la corriente. Los detalles del desarrollo serán presentados en la Expo de Entretenimiento Electrónico (E3) que se desarrollará entre el 11 y 12 de junio próximo en los Estados Unidos. Inicialmente, la idea apunta a impulsar la marca Xbox y que los títulos asociados utilicen la tecnología de la que estamos hablando para disfrutar de los títulos que corren en consola en computadoras de “bajo rendimiento”.

Lejos de las luces de las grandes compañías que pelean en el mercado internacional, ya existe en Argentina un servicio más terrenal, que está disponible y funcionando, llamado “Gloud” que dispone más de medio centenar de títulos que pueden ser disfrutados utilizando el sistema de streaming a través de las computadoras.