Carlos Gaspar lanzó su candidatura a intendente

El fin de semana pasado en un emotivo acto, Carlos Gaspar reafirmó su compromiso de ser candidato a intendente por San Pedro, en la sede partidaria de Unidad Peronista, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Bajo la consigna de recuperar la dignidad del pueblo jujeño con la bandera del peronismo y de la justicia social, Gaspar se mostró muy agradecido con la concurrencia y especialmente, por el apoyo puesto de manifiesto por dirigentes del PJ que llegaron hasta la "Perla del Ramal", como los diputados Pedro Belizán. Alfredo Gerry y Luis Cabana. Ponderó el gesto de Rubén Rivarola, como presidente del partido, de abrir las bases en el interior de la provincia, algo que hace mucho no sucedía, explicó.

En cuanto a su candidatura, dijo que no es una casualidad, sino el fruto de muchos años de trabajo, con un equipo consolidado. "Esto nació desde la militancia, no es cuestión de apellido, ni de herencia.

Venimos recorriendo todos los barrios de San Pedro con las copas de leche. con un solo compromiso, que es con la gente", advirtió. "La conexión con la gente es muy buena. Creo que soy una alternativa válida para San Pedro, pero fundamentalmente tengo las manos limpias", subrayó. "Me siento muy comprometido con la gente. Nunca he robado ni lo voy a hacer, porque tengo los principios bien claros, como me los enseñaron mis padres", dijo Gaspar.

Consultado acerca de cómo ve a San Pedro, manifestó que "la situación económica es muy difícil y el único responsable es este Gobierno. Por eso creo que el peronismo es la mejor opción para superar este mal momento de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestros país".