Cuidado y mantenimiento de los templos históricos

Tras la triste tragedia que consumió en llamas la histórica catedral de Notre Dame en París, Francia, el mundo tomó conciencia de la importancia de tomar serios recaudos para preservar los edificios históricos como catedrales, basílicas e iglesias antiguas.

En la provincia de Jujuy contamos con edificios de gran valor patrimonial e histórico como la iglesia Catedral Basílica, que resguarda en su interior uno de los púlpitos de mayor importancia en la Argentina por su composición y antigüedad del arte barroco colonial, la Basílica Menor de San Francisco que data del año 1611, reformada a principios del siglo XX, donde finalmente se definió su construcción en estilo italiano. En la Puna existen muchas iglesias muy antiguas que fueron construidas por los colonizadores al momento de fundar los pueblos. La riqueza histórica que cada una de ellas guarda en su interior es incalculable, ya que muchas tienen pinturas, imágenes y decorados muy antiguos y únicos en su tipo.

Valentina Millón, coordinadora de Patrimonio Material y delegada de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos por la provincia de Jujuy, se refirió al valor histórico y cultural que encierra cada uno de los bienes históricos de la provincia y la necesidad de encarar su conservación con la participación de toda la comunidad.

Indicó que ver por televisión el incendio de la catedral de Notre Dame, le causó conmoción dado que el valor histórico de un edificio tan emblemático es incalculable e irrecuperable.

En tanto que al referirse a las medidas de seguridad que se toman en nuestra provincia para la preservación de los edificios históricos, dijo que debido a la concientización del cuidado que necesitan estos edificios con el paso del tiempo hay avances importantes.

Dio como ejemplo el cuidado en el tipo de actividades que se realizan en los edificios históricos, "hoy controlamos que todo lo que se desarrolla dentro de un edificio histórico no implique riesgos para las instalaciones".

Explicó que en la antigüedad las iglesias solían sufrir incendios debido a que eran iluminadas por velas, pero que en la actualidad los riesgos han disminuido de forma considerable en la medida que se hace el mantenimiento correspondiente de las instalaciones eléctricas y se limita el uso de materiales de combustión en el interior.

IGLESIA SAN FRANCISCO / LA BASÍLICA MENOR FUE CONSTRUIDA EN EL AÑO 1611 Y REFORMADA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

Sobre si existe un sistema de mantenimiento periódico de los edificios históricos en Jujuy, señaló que "en Jujuy no existe un sistema que reglamente la revisión periódica de las instalaciones eléctricas o pruebas ignífugas de materiales en edificios históricos. Lo que sí se realiza es un control del tipo de actividades que se realizan en los edificios históricos buscando disminuir los riesgos y deterioro de las instalaciones. Sí controlamos, por ejemplo, que no se usen equipos de calefacción o peligrosos. La mayoría de los edificios o monumentos históricos no tiene calefacción por cuestiones de seguridad".

Controles no son obligatorios

Además, agregó que no hay normativa que establezca la obligatoriedad de un control del Estado de los edificios patrimoniales, "sí estamos tratando de conseguir fondos para tener mayor seguridad, para cambiar instalaciones y hacer las refacciones necesarias".

Indicó que además de la Catedral y la iglesia San Francisco en la Puna hay iglesias muy antiguas con un alto valor histórico por lo que consideró necesario que la comunidad tome conciencia de la necesidad de aunar fuerzas para preservarlas. Una de las medidas a tener en cuenta es controlar las instalaciones de agua, gas y luz eléctrica.

Explicó que las obras de mantenimiento de los edificios históricos se encaran de forma conjunta entre la Dirección Provincial de Patrimonio y la Dirección Provincial de Arquitectura de la provincia, los municipios, la iglesia y la comunidad.

"La cuidan los fieles"

El párroco Manuel Alfaro, a cargo de la iglesia Catedral, expresó su tristeza por el incendio en la catedral de Notre Dame en Francia y aseguró que es un pérdida irreparable. Por otro lado, se refirió a las medidas de prevención que se toman para evitar incendios o cualquier otro tipo de deterioro en la iglesia Catedral al indicar que el mantenimiento lo hace la comunidad a través de una colaboración que entrega en cada misa.

"La cuidamos muchísimo porque es muy antigua, porque tiene cuadros cuzqueños, obras de arte de la época colonial y las imágenes también son antiguas. Hacemos todo lo posible por preservarla", indicó el párroco.

Por otro lado, llamó a la comunidad a tomar conciencia de que las iglesias "son patrimonio de todos y por lo tanto tenemos que colaborar todos para mantenerlas".

En cuanto a los recursos necesarios para mantener la iglesia Catedral, Alfaro indicó que es la comunidad la que costea los gastos para reparar a través de la colaboración que otorgan en cada misa y que el Estado no se hace cargo del mantenimiento.

Respecto a si se toman medidas de prevención indicó que cada vez se toma mayor conciencia de la necesidad de prevenir incendios. "Hace unos años cuando se incendió la Catedral de Pergamino que es muy similar a esta, que tiene muchos ornamentos de madera, eso nos puso en alerta y nos impulsa a cuidarla más".

"Son de todos los jujeños"

El párroco Manuel Alfaro indicó que “hay que trabajar para que la comunidad entienda que los edificios históricos son un patrimonio de todos, no le pertenecen sólo a la iglesia o al párroco a cargo sino que son de la comunidad”. El párroco indicó que en la actualidad el mantenimiento de la iglesia Catedral está en manos de la iglesia que a través de los fondos que los fieles entregan en cada misa realizan las tareas necesarias para asegurar la conservación del edificio pero también de las obras de arte que hay en su interior.