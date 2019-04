Descentralizan registro de tarifa social a las comunas

Se inició la descentralización para el reempadronamiento lanzado a fin de acceder a la "tarifa social" de energía eléctrica. La Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) entregó formularios a referentes de municipios para que agilicen la inscripción ya que el trámite termina en junio. También incluirá esta capital a través de los CPV en virtud del convenio firmado ayer con el intendente Raúl Jorge.

"Vamos trabajando bien, arrancamos con muchísima gente ahora estamos con 100 a 150 personas por día, y estamos viendo que hay gente que se le dificulta ir a la Susepu o alguna oficina de Ejesa, entonces hemos decidido hacer un trabajo de descentralización o colaboración", precisó el titular de la Susepu, Héctor Simone.

Ayer la entrega de formularios y requisitos se concretó ante referentes de varios municipios en un salón de conferencias encabezado por Simone, el diputado Fabián Tejerina, y el director de Asuntos Municipales Omar Toro, quien explicó que las comunas del interior suman el 17% del total de 240 mil usuarios. Explicaron que se inyectó $ 20 millones para el programa social.

"Van a hacer un trabajo de inscripción, les entregamos formularios que ya vienen impresos con numeración y lo que hacen es requerirles la documentación; y lo envían a la Susepu. Tenemos un sistema de cargas que vamos llenando", dijo.

Detalló que los datos cargados son cruzados con bases de datos de otros organismos nacionales y provinciales. Por ello pidió que al llenar, los requisitos sean veraces ya que se evaluará la cantidad de personas que viven en la vivienda para la que solicita el beneficio, si tiene gas o no lo que supone mayor consumo y otros detalles además del ingreso del grupo familiar para establecer diferentes categorías.

"Estamos tratando de establecer un sistema de Justicia para los que tienen el beneficio, lo cobran y lo van a seguir cobrando; pero también para aquellos que por error de documento o distintas causas no han podido ingresar en el sistema hasta hoy y que probablemente estén en condiciones de ingresar".

HÉCTOR SIMONE, PRESIDENTE DE LA SUSEPU

De hecho, Simone firmó convenio ayer con el intendente Raúl Jorge, por el que mediante esos centros de participación vecinal podrán hacerse las inscripciones.

Se detectó además que eran alrededor de 30 mil las personas que no habían ingresado al beneficio por un error de registro ya que el Cinti, un organismo nacional, tomaba la información del titular del servicio ya que hasta entonces no se evaluaba al resto de la familia, y la cruzaba con el Registro Civil, padrón electoral, Anses, Afip, etc, y por error figuraba que no estaba registrado, y daban de baja o no se hacía el ingreso.

Aclaró que no había entonces un formulario como el de ahora y anunció que de esos 30 mil si por ejemplo 20 mil reúnen los requisitos podrían ser beneficiarios.

Respecto al consumo de la tarifa social, Simone explicó que a modo de ejemplo de los 70 mil que actualmente lo poseen, "poco más de la mitad tiene un consumo menor a 150 con lo cual tiene cero de energía; después hay una franja que tiene entre 150 y 300, que deben ser 15 mil; y quedan unos 10 mil más, quizás 15 mil que tienen un consumo superior a 300", detalló. Se contemplará que tengan consumos superiores si conviven varias familias; y que pueden pedirla aunque la factura no esté a nombre del titular.

La documentación que se debe presentar

La documentación que deben presentar quienes deseen acceder a la tarifa social de luz, es fotocopia de la última factura de energía eléctrica emitida; fotocopia del DNI del titular del servicio y de los miembros del grupo familiar; y constancia de Cuil del titular y de los miembros del grupo familiar.

Además, los postulantes al programa social deben presentar documento que acredite tal situación y/o fotocopia del último recibo de percepción del subsidio.

Si se trata de un trabajador en relación de dependencia, jubilado, pensionado, beneficiario de pensión no contributiva, trabajador desocupado que percibe seguro de desempleo, es titular de pensión vitalicia o veteranos de guerra del Atlántico Sur deben presentar fotocopia de recibo de haberes o pensión emitida por el empleador y/o Anses respectivamente.

Mientras, si está inscripto como monotributista o monotributista social, tienen que presentar comprobante de inscripción de Afip. Mientras que, si se trata de empleados de servicio doméstico, deben presentar fotocopia de comprobante de pago de aportes realizados por el empleador.

En tanto, si forma parte del grupo familiar conviviente y tienen ingresos, deberán cumplir con los requisitos 4, 5, 6, 7 y 8 mencionados anteriormente.

Por otro lado, Susepu aclaró por escrito en el listado de requisitos que serán excluidos de este beneficio si entre los miembros del grupo convivientes sean propietarios de más de un inmueble. También lo serán si algún miembro del grupo conviviente es propietario de un vehículo de un modelo de hasta 5 años de antigüedad.

Las opiniones

Elsa Flores, intendente de Calilegua

“Es muy importante este beneficio, y en nuestro pueblo vamos a trabajar por el bolsillo de nuestros vecinos, y un beneficio que pueda llegar es importante. Si el gobernador ha tomado esa decisión de continuar con la tarifa social, hay que tomar una decisión y ayudar a los jujeños a que tengan la oportunidad de lograr este beneficio”.

Ricardo Romero, Tilcara

“Quiero celebrar este beneficio que va a llegar a toda la provincia, creo que es una buena obra del gobernador, de la Susepu. Queda trabajar en cada distrito y que el beneficio llegue. Estamos llevando formularios para incorporar a gente que no pudo. Es una realidad que la súper inflación está llegando, y hay que empezar a controlar precios”.

Serapio Atienzo, El Fuerte

“Tenemos un caudal importante de gente que tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza, que viene bien que le hagamos una atención de esta manera para que puedan pagar la luz que ronda los 2.000 pesos.

Y hablamos con Ejesa en San Pedro para elevar la tarifa social a 100 que era de 10 pesos, para mejorar el alumbrado público”.