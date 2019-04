El litro de leche en Jujuy cuesta hasta setenta pesos

Los últimos meses, la leche, uno de los alimentos de primera necesidad ha sufrido algunos cambios, por un lado su alto precio, dado a que un litro de este producto de primera marca en los supermercados mayoristas y minoristas alcanza los $ 70 y de segunda marca trepan los $ 65. Por otro lado, en algunos comercios se nota la escasez de estos productos debido a que por cuestiones climáticas hay un menor abastecimiento del producto.

La leche en polvo por 800 gramos con aditivos de hierro, deslactosada, para bebés y niños van desde $ 289, $ 325 a $ 689.

Frente a este panorama, El Tribuno de Jujuy realizó un recorrido por comercios y supermercados mayoristas y minoristas de la capital para conocer cómo varían los precios de este producto y su demanda. En el caso de un comercio ubicado en la avenida Almirante Brown, la leche entera en caja de marca "Ilolay" por unidad ronda los $ 55, llevando tres unidades el valor cambia a $ 50 cada una, la leche "Ramolac" se encuentra en $ 39 y adquiriendo 3 unidades su precio alcanza los $ 35. Asimismo, el valor de la leche descremada y entera de primera marca, en un supermercado mayorista y minorista ronda los $ 70, llevando tres unidades cuesta $ 64 cada una. Mientras que la de segunda marca se ubica en los $ 65 y comprando por tres unidades se ubica en los $ 55,95.

En un local de fiambres y lácteos, la leche en polvo, de primera marca, trepa los $ 315 y llevando tres unidades $ 294, mientras que por caja de 12 unidades se la vende a $ 266,97 por unidad. "Desde hace un mes ha subido la leche, por ejemplo a principios de año la marca "Ramolac" rondaba los $ 25, hoy cuesta $ 39", mencionó un empleado de comercio.

En otro negocio, la leche entera de primera marca ronda los $ 65, la leche en polvo de 400 gramos a $ 150 y de segunda marca a $ 130. "Hace tres días la leche llegó a subir de $ 50 a $ 70 y pese a la suba, las personas siguen comprando", sostuvo la vendedora Virginia Vercellone.

Escasez de leche en sachet

El Tribuno de Jujuy pudo avizorar que la escasez de leche en sachet en algunos comercios es notoria.

"Prácticamente no hay leches en sachets, sólo en caja, la leche empezó a subir desde principios de año. Los productos de segunda marca de Serenísima no están llegando y tiene muy buenos precios", expresó el vendedor Manuel Mateo.

De esta manera, detalló que en su comercio el producto de primera marca "Serenísima" cuesta $ 60, la leche entera "Ilolay" $ 55 y la de 800 gramos alcanza los $ 255, la leche "Nido" de 800 gramos ronda los $ 270, "La Lechera" de 800 gramos alcanza los $ 240 y de 400 a $ 135.

Los precios también varían en un comercio de la zona de la exterminal, una leche en sachet de primera marca trepa los $ 48 y de segunda los $ 38, otras llegan a $ 35 y comprando por mayor a $ 32. La leche marca "Cosalta" llega a $ 38 y comprando tres unidades trepa los $ 35. La leche en polvo, la más económica por 800 gramos se ubica en $ 140 y la de segunda a $ 200. Por otro lado, las chocolatadas de primera línea ronda los $ 85 y una de segunda marca alcanza los $ 63.

Planifican cuenca lechera en la provincia

El productor ganadero Rubén Grosso puso de manifiesto que los productores jujeños vienen atravesando una situación complicada en cuanto a la producción de leche en la provincia. “No proveemos ni el 2% de la leche que se consume en Jujuy, pese a tener todas las condiciones climáticas para su producción”, sostuvo.

En este sentido, para afrontar la situación, desde el sector tienen planificado formar una pequeña Cuenca Láctea para por lo menos el primer año iniciar con 15.000 litros a fin de llegar en un horizonte de 5 años a unos 50.000 litros que se colocarán al mercado local.

“Junto a diferentes productores, estamos en trabajo de poder en principio llegar por lo menos a un 30% del mercado provincial, en un plazo mediano”, sostuvo.

Consultado sobre un posible congelamiento de precios de la leche, explicó que en el caso de los productores jujeños, “en Jujuy no hay industrias lácteas, entonces nuestro producto sale como artesanal y no como un producto industrializado y normalmente el precio artesanal siempre está fuera del precio del mercado”, y agregó que si se contempla en toda la Argentina al tambero no le “cierran los números” hoy en día, debido a que “el costo del tambero está casi en $ 10 y si a ese costo le sumamos el beneficio que debería tener el productor, supera los $ 12 y la leche al tambero se la están pagando como mucho $ 11,20, entonces es una situación complicada en donde el productor tambero está designando día a día rentabilidades”, resaltó.

Cabe mencionar que según los últimos datos aportados en 2018, en Jujuy se consumían 225.000 litros de leche a diario en todas sus variedades mientras que la producción no llega ni a los 5.000 litros.

