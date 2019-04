Hubo paro de transporte

Los empleados de las empresas de transporte urbano de pasajeros de Perico, Santa Rosa y San Francisco, realizaron medidas de fuerza, con el fin de ser escuchados ante su pedido del incremento del costo del pasaje, para el recorrido urbano de las jurisdicción de la ciudad comercial. Pararon por una hora y cortaron la calle 23 de Agosto, frente al edificio del Concejo Deliberante periqueño.

La medida de fuerza comprendió que se detuviera de forma total por una hora el servicio público de transporte de pasajeros de las dos líneas de colectivos que trabajan dentro del ejido municipal de Perico, la razón se debe a la falta de respuestas al pedido de la actualización del costo del boleto. Hoy cuesta $ 15, pero es un precio que rige hace prácticamente un año, por ello se pretende subir a $ 20, según los choferes.

En cada empresa trabajan más de 25 personas, entre choferes, mecánicos y personal administrativo, es decir que se corre el riesgo de perder la fuente de trabajo de 50 familias, en caso de no solucionarse el problema, según los propietarios, las empresas actualmente trabajan en rojo, no se ven ganancias, puesto que los sueldos de su personal y mantenimiento de las unidades cubren lo recaudado.

Esta compleja situación y conflictivo momento, es una histórica deuda de parte del Estado nacional para con Perico, en ningún Gobierno se benefició con subsidios a las empresas de colectivos de la ciudad, históricamente Perico fue discriminada a la hora de la distribución de esos beneficios, ya que sí se subsidiaron siempre a las empresas de transporte de la ciudad capital y de Palpalá.

Rubén Calisaya de la empresa San Francisco dijo que "quiero aclarar que las medidas de corte del servicio fueron tomadas por los choferes de ambas empresas, el problema surge por el aumento que piden los empleados, nosotros no lo podemos hacer porque el boleto no sube, más bien lo que aumentó es el combustible, el año pasado valía $ 23 el litro, hoy cuesta $ 42, eso no se vio reflejado en el boleto, hubo un consenso para que cueste $ 15, pero desde hace un año no se actualiza, se comprometieron a realizar un estudio de costo para aumentar".

Desde la empresa Santa Rosa, la propietaria Lorena Bejarano dijo que "nosotros no tenemos subsidios, así es difícil sostenernos, particularmente nuestra empresa desde enero dejamos de recibir una ayuda que era para el trayecto Las Pampitas y Las Cañadas, la medida es de los choferes, nosotros entendemos que están en su derecho, no desconocemos la crisis, la inflación, todo sube y hace un año el boleto no sube. Nosotros hemos presentado el pedido de suba del pasaje, pero no encontramos respuestas, tampoco en el Boleto Estudiantil Gratuito, hay una falla administrativa, no se cumple con la ordenanza".

Estudiantes viajarán gratuitamente en Perico

Se anunció recientemente desde el municipio de Perico, el funcionamiento del boleto estudiantil municipal gratuito (BEM) para todos los estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y ahora también universitario, porque la Unju también abrió sus puertas en esta ciudad. El beneficio tan esperado por los habitantes de la zona será de gran ayuda para las familias que deben enviar a diario a sus hijos a estudiar. El servicio gratuito es para todos los que deben trasladarse dentro de la jurisdicción periqueña, los costos del BEM son sustentados por la comuna. El secretario de gobierno, Marcos Cabrera, dijo que "está en marcha para otorgar los boletos o abonos por el boleto estudiantil municipal que abarca todos los niveles de estudio, los interesados deben acercarse por las oficinas ubicadas en el Paseo de los Artesanos, para completar todos los datos que se necesitan para acceder al beneficio". "Cabe mencionar que ya se está llevando gratis a los chicos del nivel primario, porque al tener guardapolvos, las empresas han accedido a llevar a los chicos de manera gratuita. Igualmente, ahora todos deberán sacar el carnet correspondiente", agregó.

Con respecto a los estudiantes secundarios y universitarios, Cabrera dijo que "el beneficio para estos estudiantes, todavía deberán aguardar hasta la próxima semana por una cuestión operativa de las empresas que recién le llegarán los boletos, pero mientras tanto, los mencionados estudiantes deberán acercarse a las oficinas para realizar el trámite del carnet habilitante, entonces allí se les informará cuándo deben acudir a retirar los boletos o abonos correspondientes". Desde el municipio se mantuvieron varias conversaciones con las empresas de transporte, para optimizar el trámite del beneficio, porque se deben establecer las pautas en cuanto a la organización y sistema de pago. También hubo un pedido especial por la puntualidad en las frecuencias del recorrido del transporte, porque los estudiantes deben llegar a horario a sus respectivos establecimientos educativos. (David Bautista)