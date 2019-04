Inflación del NOA fue del 12,8% en el 1º trimestre

Durante el primer trimestre del año la inflación del Noroeste fue del 12,8%, impulsada por los fuertes incrementos en Educación (25,3%) y en Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,2%), superando a la media nacional que registró en ese mismo período un 11,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe indica además que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de marzo alcanzó en la región un 4,9% debido a la suba del 25,3% en Educación, claramente impulsada por el comienzo de las clases y el aumento en los precios de la canasta escolar y también por el incremento del 6,2 % en Alimentos y bebidas no alcohólicas, por la suba del 5,2% en Salud y por el 4,7% de aumento en el Transporte.

En lo que respecta a la medición interanual el NOA registró un acumulado del 55,5%, impulsado por Alimentos y bebidas (65,8%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (65,1%).

La región que más aumentó su IPC en marzo fue el Noreste con 5,1 %, seguida por el Noroeste, y por el Gran Buenos Aires (GBA) con 4,8 %. Las que menos lo sintieron pero que tampoco estuvieron exentas de la suba fueron la Patagonia con 4,3 % y Cuyo con 4,4%.

Como era de esperarse los índices de inflación golpearon fuertemente y una vez más el ya flaco bolsillo de los argentinos quitando día a día capacidad de consumo.

Rivarola: “Así no se puede seguir”

RUBÉN ARMANDO RIVAROLA (PJ)

“No puedo decir que estoy asombrado. Creo que todos los argentinos esperábamos un índice muy alto de inflación para el mes de marzo. Pero sí siento que debo decir que estoy totalmente apesadumbrado. La gente común, los más humildes, los trabajadores y la gran clase media de Argentina y de Jujuy, siguen pagando los platos rotos de la incapacidad del Gobierno para controlar la inflación y la caída de la producción. Al enterarnos ayer de la cifra de un 4,7 % de inflación, no se pudo menos que pensar en la canasta de alimentos, en los costos de la salud, la educación y todos los elementos de la vida diaria”, dijo el diputado Rubén Rivarola. “Esa inflación nos da una cifra anualizada de 54,7% y para el primer trimestre de este año, el porcentual llega a 12,8%. Así no se puede seguir”, expresó el presidente del Partido Justicialista de Jujuy.

En otro momento puntualizó que “nadie puede decir que desde el peronismo no tuvimos paciencia. Que no los acompañamos en su gestión, si hasta nos han criticado diciendo que somos socios del Gobierno. Y todo fue por no poner palos en la rueda y buscar que el país y la provincia se desarrollen para bien de todos. Pero todo tiene un límite. Es imposible no reaccionar. Estamos en una estanflación insoportable, cierran comercios, fábricas, se pierden puestos de trabajo y esto no se arregla con que el presidente diga que se trata de "un pico’ de crisis”. El legislador acotó además que “tengo informes precisos de que la inflación ha golpeado otra vez con más intensidad en el norte del país. En el NEA superó el 5,1% y en el NOA, alcanzó el 4,9%. Reitero que así no podemos seguir”, cerró.