Tercer Encuentro de DJs en el parque Xibi Xibi

Underbeat Producciones junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy impulsó el domingo pasado la realización del Tercer Encuentro de DJs en el anfiteatro Las Lavanderas del parque lineal Xibi Xibi.

En la oportunidad una nutrida concurrencia disfrutó presentaciones a cargo de los Djs Pablo Montes, Fabián Flores y José Longobardo. Además, durante la especial convocatoria Juan Acosta hizo un live set de composiciones propias junto a Alex Zogbe (programación) y los músicos Julio Rocha (guitarra), Alomías Lizárraga (saxo), Luis Bernal (bajo). Y en este marco tuvo lugar también un merecido homenaje al maestro Mario Camacho, quien deleitó a la audiencia con su saxo, tocando temas del recuerdo como "A Mi Manera" y "Alfonsina y el Mar", entre otros. Al término de su presentación, recibió un decreto de declaración de Interés Municipal firmado por el intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli", Jorge.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Juan Acosta, guitarrista y principal referente de Underbeat, contó que "este fue el tercer encuentro de Djs que realizamos y el predio estaba colmado así que teniendo en cuenta la respuesta de la gente vamos a seguir con el ciclo porque es muy exitoso". Y consultado sobre la repercusión de la música electrónica en nuestro medio afirmó que "la productora tiene 5 años trabajando en Jujuy y cuando nosotros empezamos no había en Jujuy movida electrónica y hoy, si bien es un estilo nuevo que la gente no conoce mucho, sí se interesa y eso es bueno. En un medio con tanta tradición musical lo nuevo es raro pero aquí la música electrónica está funcionado muy bien, la aceptación en los encuentros que organizamos ha sido espectacular con personas de todas las edades que participan. La respuesta de la gente es cada vez mejor, cada vez se suman más personas porque la gente está abriendo la cabeza a la música inédita que no es la que se escucha comúnmente".

Y con respecto al homenaje que el fin de semana recibió el legendario Mario Camacho indicó que "esa fue una propuesta del secretario de Cultura y Turismo, José Rodríguez Bárcena, que fue muy bien recibida por nosotros. Fue un momento muy emotivo, nosotros pusimos música y él tocó su saxo encima y la gente explotó, el público aplaudió de pie".

Finalmente, invitó a conocer más detalles sobre el trabajo que hacen por medio de las redes sociales de la productora, en Facebook o Instagram (Underbeat).

DJ Ale Kis se presenta en la ciudad

ALE KIS / EL PRODUCTOR Y DJ OFRECERÁ SU PROPUESTA EL SÁBADO EN LA CIUDAD.

El próximo sábado durante un encuentro de música electrónica organizado por Underbeat Producciones el público de la ciudad podrá disfrutar la actuación de un gran referente del género, el productor y Dj Ale Kis, en el marco de su gira por el norte. Además, durante la propuesta se contará con la participación de los Djs Agus Pazos B2B U-FO de Salta y José Longombardo de Jujuy. La cita es para las 23 en el reducto local Elephant (de La Rural en Bajo La Viña).

Alejandro Kis Saulovecki -Ale Kis- es un productor y DJ muy activo dentro de la escena electrónica argentina, coordina la academia llamada Arjaus (Certificada por Ableton Live) y fue trainer de la misma por más de dos años.

Creó la productora Glück junto con Nicolás Rocca y Matías Seijas, generando decenas de propuestas y contenido con artistas nacionales e internacionales. Hace ya dos años decidieron adaptar Glück a un formato DJ, algunas fechas de forma individual y otras de forma grupal, compartiendo cabina con artistas de la talla de &ME, Âme, Loco Dice, Cuartero, Mano Le Tough, Guy Mantzur, Shlomi Aber, Sebo K, Agoria, Patrick Topping, Richy Ahmed, Mihai Popoviciu, entre otros; en los mejores clubes de Buenos Aires (Pacha, JET BA, Input, PM Open Air, Crobar, Shamrock, The Bow).

Se convirtieron en los residentes de Crew Savage, reconocido en Buenos Aires como uno de los mejores eventos de culto, con atardeceres inolvidables acompañados por artistas de primer nivel. Hace muy poco en formato Glück participaron de la fiesta Amnesia Ibiza presentada por Lado B Producciones en el Metropolitano en la ciudad de Rosario. El 2018 comenzó muy prometedor, compartieron cabina con Loco Dice nuevamente en Rosario y con Cuartero en The Bow.

Hoy en día Ale Kis está abocado en su totalidad en la generación de cultura dirigiendo Arjaus y está trabajando en futuros EP’s que saldrán a la luz a lo largo del año.

Las entradas anticipadas para ser parte del encuentro del sábado se encuentran a la venta en Annuar Shopping y en Alto NOA Shopping (Salta) con una promoción de 2x1. Asimsimo, se pueden adquirir por medio de Autoentrada.com.