El nuevo look de Chucky, el muñeco diabólico

El próximo 21 de junio una nueva camada conocerá a un personaje infantil que dio mucho miedo en la década de los 80 y 90. Ese día se estrenará "Child's play", la nueva película protagonizada por Chucky, "el muñeco diabólico".

El actor Mark Hamill, quien le pone la voz al terrorífico juguete, fue el encargado de mostrar en las redes sociales la primera de cómo luce Chucky en el 2019. Y hubo mucha decepción entre sus seguidores porque no da nada de miedo.

"Es más que un juguete ... ¡Es tu mejor amigo! Tu primer vistazo completo a Chucky está aquí. No te pierdas", escribió junto a la foto.

En la image, el rostro de Chucky luce en realidad tierno e inofensivo. Mientras que su fisionomía es rara, según han descripto los fans del muñeco maldito. Además, señalaron que el tórax luce amplio con brazos enormes, pero sus piernas son relativamente cortas y en conjunto producen un efecto visual extraño.

He’s more than a toy… He’s your best friend! Your first full look at Chucky is here. Don't miss @ChildsPlayMovie, in theaters June 21st. 🔪🔪🔪 #ChildsPlayMovie #TimeToPlay pic.twitter.com/1x6crPIcoY