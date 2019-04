El “lobo” repite el mismo once de la fecha pasada

Con el objetivo de seguir dándole forma al juego que pretende, Gimnasia y Esgrima repetiría ante Agropecuario de Carlos Casares el mismo once que viene de igualar la fecha pasada.

Sucede que más allá de los cuatro goles, se notó un cambio futbolístico, entonces Marcelo Herrera, técnico “albiceleste”, quiere cerrar la temporada bajo esa convicción.

El clima sin dudas es otro, atrás quedó el sufrimiento por el temido descenso, así los jugadores se sacaron la presión de “obligados a ganar”, y pensar mucho más tranquilos el duelo ante los de Carlos Casares, que saben no será fácil porque se juegan el ingreso al reducido.

Ayer el plantel hizo doble turno, por la mañana en Papel NOA sorprendió la decisión de hacer fútbol formal. Llegaron los pibes de la primera local y se midieron en dos bloques. El once titular que dispuso “Popeye” Herrera fue con: Carlos De Giorgi; Leonardo Ferreyra, Sebastián Sánchez, Caro Torres e Ignacio Sanabria; Matías Córdoba, Alejandro Frezzotti, Agustín Sufi, Fabián Muñoz; Nicolás Contín e Ignacio Bailone.

Ya por la tarde, el plantel fue dividido en dos grupos, primero trabajaron los defensores y volantes mientras que en el segundo turno se movieron los delanteros e hicieron hincapié en definición.

Hoy por la mañana Gimnasia y Esgrima realizará movimientos tácticos mientras que mañana el DT dará a conocer la lista de los que quedarán concentrados.

Al ser el último partido, todos coincidieron en terminar la temporada de la mejor manera, con tres puntos y dándole una alegría a la gente.

El “lobo” sabe que termina un ciclo y quedará en deuda con sus seguidores.

En lo que va el presente año, el equipo jujeño nunca ganó de local, se fue silbado e insultado en las últimas presentaciones. Por eso ponderaron la igualdad conseguida ante Villa Dálmine, se logró cortar con la racha de cuatro caídas consecutivas, aunque siguen siendo los tres puntos la materia pendiente. Sobre todo en casa.

Además, para aquellos integrantes de la plantilla “albiceleste” que culminan sus contratos y tienen ganas de quedarse, deben mostrarle al técnico que pueden ser tenidos en cuenta y aportar al proyecto que seguramente Marcelo Herrera junto a la comisión directiva ya estarán diagramando.

Recordemos que el entrenador arribó hace un par de fechas atrás y el contrato que lo vincula a Gimnasia y Esgrima es por un año, por lo tanto tendrá la posibilidad, en esta primera incursión dirigiendo al “albiceleste”, de poder armar un equipo competitivo con aspiraciones de recuperar el protagonismo en el torneo de la Primera B Nacional y poder coronarlo con el ansiado ascenso a la Superliga.