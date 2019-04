2º Encuentro de Música de Mujeres con presencia jujeña

Mañana comienza en Santiago de Estero el 2º Encuentro Nacional de Música de Mujeres, organizado por una comisión de esa ciudad y que se extenderá hasta el domingo, y aprovechando este marco el Instituto Nacional de la Música (Inamu) organizó el 3º Foro "Mujeres en la Música", que tendrá lugar hoy con un importante espacio de debate de la agenda de género en el arte musical y una Jam de Mujeres en el cierre.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Municipalidad, la Subsecretaría de Cultura y el Gobierno de Santiago del Estero.

El encuentro que dará inicio mañana y que va por su segunda edición, es organizado por la Asociación Civil Música de Mujeres de la ciudad de Santiago del Estero, que tuvo la iniciativa de empezar a trabajar efectivamente en cuestiones que tienen que ver con la equidad y el posicionamiento de la mujer, y que inspiró a conformar asociaciones similares en todas las provincias. Jujuy no es la excepción y desde hace algunas semanas nuestras artistas comenzaron a reunirse en conversatorios que le permitirán organizarse para trabajar unidas.

El Encuentro Nacional de Música de Mujeres es un espacio en el que se prioriza el rol de la mujer en el desarrollo del arte musical y tiene como misión visibilizar el trabajo realizado por compositoras, académicas, instrumentistas e intérpretes nacionales e internacionales, que han sabido abrirse paso en el mundo de la música y el arte, creando y conquistando espacios para poder realizar su trabajo.

La programación contempla conferencias, disertaciones, charlas, talleres y mesas debate con temáticas de interés para las asistentes. Además, será un espacio para promover y difundir la nueva creación musical gracias a los conciertos que serán brindados en cada noche.

El objetivo del encuentro es promover la conciencia, la igualdad, la diversidad, el patrimonio y las oportunidades de las mujeres en la música a través de la educación, el apoyo, el empoderamiento y el reconocimiento, la búsqueda de relaciones positivas y de alianza con otras mujeres para lograr el poderío genérico de todas.

La idea fuerza de esta iniciativa es que el 2º Encuentro Nacional de Música de Mujeres viene a saldar una deuda histórica respecto al rol de la mujer en el desarrollo del arte musical en el país.

La presencia jujeña

Además de llegar hasta Santiago del Estero alrededor de 10 artistas de la música de Jujuy para participar de los talleres y otras actividades, hay que decir que Eugenia Mur que es referente jujeña a nivel nacional en este encuentro presentará oficialmente su videoclip del tema de su autoría "Hereje" este sábado en el marco de una mesa debate por la mañana. Se transmitirá en vivo por las redes de la artista y quedará oficialmente lanzado en YouTube.

Por su parte, Laura Chaker, cantante de Buenos Aires radicada en Tilcara, fue seleccionada con su proyecto para dictar el Taller "El canto y la identidad vocal" en la tarde de mañana, espacio que colmó el cupo de 100 personas apenas comenzaron las inscripciones.

Y finalmente, Nora Benaglia y Eugenia Mur, ambas integrantes del Movimiento Mujer Trova de nuestro país, actuarán junto a otras músicas del mismo grupo en la noche del domingo, en el marco de la Peña Feminista con la que cerrará el encuentro. También en este escenario estará la tilcareña Cristina Paredes.

Teresa Parodi presente

La jornada de mañana comienza a las 8 con el acto de apertura y una conferencia exclusiva de la cantante Teresa Parodi.

Por la tarde comenzarán los talleres de 15 a 18. Y a partir de las 18 y hasta las 19.30 habrá presentaciones de libros, a las 20.15 la proyección del documental "Mujeres tamboreras" de Vivi Pozzebón y Karol Zingali, y desde las 21 en la explanada del Concejo Deliberante se realizará un concierto con la actuación de Teresa Parodi, Gabriela Rodríguez, Catalina Raybaud y Las Ninfas. Para el sábado están previstos más talleres por la mañana y por la tarde y las mesas debate sobre "Músicas autogestivas" y "Ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a los escenarios".

Y a las 21, otro concierto en la explanada del Concejo Deliberante, con las actuaciones de Soema Montenegro, Carla Cantore, Mariana Baraj y Alma Nomade.

Finalmente, el domingo se dictarán los últimos talleres, además de la última mesa debate sobre "Mujeres en trama: trabajo colaborativo entre mujeres, testimonios y experiencias".

La Peña Feminista para cerrar esta segunda edición del encuentro, comenzará a las 15 y se prolongará hasta la 1 de la madrugada en la explanada de plaza Añoranzas, donde actuarán artistas del Movimiento Mujer Trova (entre las que figuran las jujeñas, oriunda y por opción, Eugenia Mur y Nora Benaglia), Dafne Usorach, Tipas, Cielo Duarte, Las Mullieris; Las Histéricas, Anatema, la tilcareña Cristina Paredes, Nancy Pedro, Belén Parma, Cristina Pérez, Trotulas, Evelina Sanzo, las Musicletas, Lucre Ortiz, Valeria Cini, Jazmín López, Las Cuarenta, Paula Suárez y Cci Kiu.

Laura Chaker fue seleccionada para dictar su taller

Laura Chaker es cantante, profesora de música y formadora de la voz. Nació en Buenos Aires, y a los 21 años se vino a vivir a Tilcara. Es jujeña por adopción y su especialidad es la enseñanza y formación de la voz para cantantes. Se especializa en el Método Funcional de la Voz del maestro estadounidense Eugene Rabine.

Es la única que enseña con este método en Jujuy, y por esta especialidad es que fue seleccionada para dictar un taller mañana en el marco del 2º Encuentro Nacional de Música de Mujeres en Santiago del Estero, representando sin dudas a nuestra provincia, dado que lleva 14 años viviendo en Tilcara junto a su compañero de vida y también músico, Fidel Flores.

El taller que dictará en Santiago del Estero se denomina “El canto y la identidad vocal: abordaje integral, funcional y consciente de la voz/cuerpo como instrumento”.

Cabe mencionar que su proyecto de taller fue seleccionado entre decenas de propuestas de todo el país de gran nivel, y fue el único de los dieciséis talleres que debió cerrar las inscripciones por sobrepasar el cupo a poco de abrirse. Laura deberá dictar el taller para 120 mujeres músicas de todo el país, mañana en el encuentro. “Para mí es mucha responsabilidad porque normalmente estoy acostumbrada a trabajar hasta con cuarenta personas”, comenta en conversación con El Tribuno de Jujuy. “Va a ser con micrófono en la Facultad de Santiago del Estero, y eso me cambia mucho la dinámica de trabajo porque también laburo mucho con el cuerpo. Pero es un desafío”, continuó.



La artista, que además tiene un proyecto a dúo con su compañero Fidel Flores, con el que grabó el disco “Dendeveras” hace algunos años, pero además tiene su proyecto solista que retomará próximamente para hacer su material, consideró como muy valioso que se federalice el espacio de este encuentro que está organizado por músicas santiagueñas. “La verdad que tienen una organización increíble autogestiva, si bien cuentan con un apoyo importante de la municipalidad de la capital de Santiago, se mueven mucho para conseguir los recursos y pagarnos a todas las talleristas”, expresó. “Son uno de los movimientos de mujeres músicas más organizados todo el país”, consideró.

Su camino

Laura Chaker estudió diez años en el Conservatorio “Julián Aguirre” de Buenos Aires, que es estatal. Se recibió a los 18 años de profesora de Música. Cuando terminó la secundaria comenzó a trabajar como docentes en todos los niveles.

“Siempre tuve un interés especial por el canto, y mis años de formación en el conservatorio no me satisfacían en este sentido. Sentía que el sistema de enseñanza que yo había recibido estaba caduco, no lo entendía, no me explicaban nada de fisiología y sufría cantando, no la pasaba bien”, cuenta. “La técnica más tradicional de canto es una técnica donde el cantante tiene que poner mucha fuerza, mucho esfuerzo, y yo no me sentía cómoda cantando. Entonces empecé a buscar otros métodos. Así es que desde los 18 años no paro de tomar cursos y de seguir formándome por aparte”.

A los 21 años llega a Tilcara y comienza a trabajar en Música Esperanza (hoy Centro Andino para la Educación y la Cultura- Capec), lo conoce a Ricardo Vilca que la invita a participar de los Talleres Libres, “y me quedo fascinada, por lo que decido quedarme por dos años en Tilcara. En 2007, que lo conozco a Fidel, mi compañero, que es de Buenos Aires pero lo conocí aquí en Tilcara. Como él todavía estaba viviendo en Buenos Aires, decidí volverme para terminar la formación que había empezado a investigar del Método Rabine”, cuenta. Finalmente, en 2011 vuelven juntos ya para quedarse en Jujuy.

El Método Rabine, que ahora tiene mucha adhesión de profesionales de la voz y un instituto en Alemania, es el que utiliza Laura que hasta hizo un seminario con el propio creador del método (ya fallecido) cuando llegó por Buenos Aires.

“El método se diferencia de las técnicas tradicionales porque implica un proceso y pasos a seguir en el conocimiento de la fisiología del canto, a diferencia de las técnicas convencionales que no tienen mucho contenido científico”.

Cuando regresó a Tilcara, volvió a trabajar en el Capec, fue entrenadora vocal del Coro de Tilcara, y docente de los coros y orquestas del Bicentenario, y dictó talleres de canto para adultos en el Pami.

La demanda que comenzó a tener de clases particulares, hizo que en los últimos años se dedique exclusivamente a enseñar en forma independiente y autogestiva. Hoy tiene su propio estudio Cantar Escuela Holística de la Voz, que funciona en dos sedes, una en Tilcara, y otra en la capital jujeña (Balcarce y Güemes).