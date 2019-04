Dieron plazo a Deportea para regularizar su situación

Por Luis Caraballo

Tras la repercusión que tuvo la tardía entrega de títulos a los egresados del Instituto Deportea, la secretaria de Gestión Educativa, Silvina Camusso, expresó que le dieron un plazo progresivo al establecimiento para regularizar su situación. En igual sentido, indicó que esperan la resolución de la Justicia para poder entregar los títulos a los alumnos del "Miryam Gloss".

La función del Ministerio de Educación es controlar a las instituciones que otorguen los títulos a sus alumnos en tiempo.

El Ministerio de Educación de la Provincia solicitó al Instituto Deportea la documentación pertinente para poder obtener habilitación por resolución ministerial para que pueda seguir dictando clases. No solamente debe presentar planes de estudio, por la parte pedagógica, sino también del área de Contaduría y la situación edilicia.

DEPORTEA / DEBE REGULARIZAR SU SITUACIÓN PRESENTANDO DOCUMENTACIÓN.

La demora que dieron a conocer los mismos alumnos del establecimiento Deportea como así también los que finalizaron, no sólo son para los egresados del instituto en los años 2017 y 2018, sino también para aquellos que culminaron en el 2016.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Silvina Camusso, secretaria de Gestión Educativa, explicó sobre la situación en la que se encuentra el instituto superior Deportea, al mencionar que "es un tema que lo venimos trabajando desde febrero para que pueda regularizar sus papeles y todo lo que está incompleto".

"Hemos visto irregularidades, lo conversamos con el instituto Deportea y le dimos plazos. Ellos se dan cuando se autorizan algunas situaciones en cuanto vayan entregando los papeles como ser lo edilicio, lo contable, pedagógico y cada una de esas etapas tiene su plazo particular", añadió la funcionaria.

En Jujuy Deportea no cuenta con edificio propio y funciona en otro establecimiento. Cobra como cuota mensual el monto de $ 1.800, por lo que la rendición de cuenta también es otra situación a analizar. Desde la Secretaría de Gestión Educativa indicaron que están trabajando para prevenir toda situación de conflictos nuevamente. "Nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado entre la Dirección Superior de Educación con la de Establecimientos Privados para que, en conjunto, se pueda supervisar y también acompañar a las instituciones para que la intervención del Ministerio sea garantizarles a los estudiantes el título para después poder trabajar", resaltó Camusso.

Otros institutos

Otro de los hechos que se dieron en lo que va del año, fue la situación por la entrega tardía de títulos oficiales a los alumnos del establecimiento "Miryam Gloss" y del Instituto "Siglo XXI".

Al respecto, Silvina Camusso, secretaria de Gestión Educativa de la Provincia, señaló que "la función del Ministerio de Educación es controlar estas instituciones en cuanto otorgue los títulos. En el caso del ‘Miryam Gloss’ está judicializado y no por un problema del Ministerio, sino por otros temas y no podemos entregarles a los alumnos sus títulos". No se expresó por el Instituto "Siglo XXI".

Desde la Secretaría de Gestión Educativa recomendaron a aquellos alumnos que quieran inscribirse en los diferentes establecimientos e institutos que se encuentran en la provincia entrar en la página web del Ministerio de Educación provincial y ver cuáles son los establecimientos que se encuentran habilitados y que tienen resolución de aprobación.

"La idea es garantizarles el derecho a la educación, previniendo el desgranamiento", dijo Camusso.

Deportea debe entregar la documentación pertinente ante la Secretaría de Gestión Educativa para regularizar su situación.

Sin clases cuando hay partidos de fútbol

Una de las particulares que tiene el Instituto Deportea es su especialización que hace a los estudiantes en el dominio deportivo. Los alumnos deben manejar el lenguaje de las disciplinas que hay en el deporte. Ante ello, para su mayor conocimiento, los alumnos no tienen clases cuando hay partidos futbolísticos y otros eventos.

Consultado por este matutino, Jordán Calisaya, egresado de Deportea, comentó que “los eventos por los cuales nos hacían faltar serían de importancia y de trascendencia que nos incumban a nosotros. Por ejemplo, si jugaba la Selección Argentina, adelantábamos horario. Si jugaba a las 21, teníamos sólo la primera hora”, considerando que las clases se dictan de 20 a 23.

“Cuando jugaba Gimnasia de Jujuy no había clases, si jugaba Argentina para las eliminatorias tampoco íbamos. Por la Copa Libertadores, los días que habían clase, muchos no querían ir y lo aprovechábamos bien, a veces nos hacían hacer trabajos prácticos como presentar una crónica”, añadió Federico Díaz.

Expresó su descontento al argumentar que “tengo un mal concepto del instituto, porque no tuvimos prácticas ni en radios. Nunca nos dieron acreditación para ver un partido, cuando en primer año nos dijeron que lo íbamos a ir a ver. Hasta permitían que cualquiera se inscribiera sin llevar los papeles al ingreso”, agregó Díaz.

Por otra parte, los egresados volvieron a reiterar el pedido por sus títulos. Jordán Calisaya, egresado del establecimiento en el 2018, contó que “tengo que ir uno de estos días a ver mi título porque, según dijeron, ya habrían presentado todos los papeles al Ministerio de Educación”.

Federico Díaz, que culminó la carrera en el 2017, también expresó que “cuando nosotros estábamos terminando, recién llegaban los títulos de los egresados del 2014. Tengo que ir a ver. Me dijeron que tengo que ir. Ya son dos años que estoy esperando, si me quiero ir a otra provincia no lo tengo. Son años que uno tiene que esperar, los alumnos del 2016 no lo tienen”.