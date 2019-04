Los gremios presentarán petitorio con reclamos

El Frente Amplio Gremial, integrado por la Intersindical, Multisectorial y Frente de Gremios Estatales, acordaron ayer llevar un petitorio al Gobierno provincial en la reunión que mantendrán el lunes por la tarde, luego de que la convocatoria prevista para el pasado lunes fuera suspendida por el Ejecutivo jujeño.

Los gremios preparan un documento con varios reclamos y pedidos, entre ellos la incorporación de la cláusula gatillo para las negociaciones paritarias de 2019 más una recomposición salarial por los períodos 2016, 2017 y 2018, que acumulan una pérdida del salario del 42 %, hasta el momento,

La decisión se consensuó en una asamblea realizada por los dirigentes ayer por la mañana, tras la suspensión de la reunión por parte del Gobierno.

Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, dijo a El Tribuno de Jujuy que "principalmente vamos a manifestar nuestra disconformidad con la demora de las negociaciones salariales". Según la dirigente "se trata de una maniobra del Gobierno para dilatar la negociación con el solo fin de no incluir en la liquidación de abril un posible acuerdo".

La gremialista afirmó que con los últimos datos del Indec, sobre el índice de inflación, "nuestros sueldos volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo, y ya acumulamos en tres meses dos puntos por debajo de la inflación y es un reclamo que también vamos a llevar a la mesa de negociación".

VOLANTEADA / SE REALIZÓ EN LA TARDE DE AYER EN LA PEATONAL BELGRANO.

Por otra parte, Ustarez adelantó que el escrito requerirá también al Gobierno el pase a planta permanente de trabajadores que "tienen sus trámites paralizados hace meses". Además, los gremios plantearán el cese de las causas judiciales. "Los sindicatos tenemos un sinnúmero de causas que consideramos que deben ser archivadas sin más trámites, porque se deben a la lucha de los sindicatos por demandas laborales", afirmó Ustarez.

Finalmente, la secretaria general de Apoc dijo que esperan que el Gobierno brinde una respuesta a sus pedidos. "Nosotros queremos saber cómo vamos a recuperar nuestro salario", afirmó.

Los gremios universitarios analizan un paro para el 24 y 25 de este mes

Por su parte, Adiunju informó que Conadu y Conadu Histórica realizarán el lunes una asamblea de secretarios generales para analizar posibles medidas de fuerza, luego de que el Ministerio de Educación de la Nación suspendiera la reunión que había sido convocada para este lunes 22.

Liliana Louys, secretaria general de Adiunju, dijo a El Tribuno de Jujuy que el gremio universitario analiza un paro por 48 horas para el 24 y 25 de abril, debido a que todavía no recibieron respuesta por parte del Gobierno en cuanto a los pedidos de la paritaria de 2019.

“La paritaria debió iniciarse en febrero, ya pasaron dos meses y todavía no hay ninguna oferta”, afirmó la gremialista.

Tanto la Conadu como Adiunju exigen al Gobierno un aumento salarial del 20 % para compensar la pérdida en sueldos del 2018, un 35 % para 2019 con cláusula gatillo y el inmediato pase al básico de todas las sumas en negro. Además, entre los pedidos, reiteraron el reclamo de pase a planta de los docentes interinos, pago de salario a docentes ad honorem y aumento del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación suspendió por segunda vez en el mes las reuniones con las confederaciones universitarias.

“Este Gobierno en las tres paritarias que firmo puso cláusulas gatillo o cláusulas de revisión que nunca se aplicaron”, se quejó Liliana Louys.

Por otra parte, la secretaria general de Adiunju informó que entre los reclamos está el recorte presupuestario que dispuso el Gobierno Nacional en el presupuesto del 2019. “Son cinco mil millones de pesos, que representa el 27 % del presupuesto operativo de las universidades”, dijo la dirigente y reclamó además por “el congelamiento de todas las obras civiles, incluso aquellas que ya estaban licitadas”.

En este sentido, explicó que aquellas obras que ya habían sido licitadas “nos produce un problema muy grave porque, el fondo de las universidades es el que está pagando las multas por no cumplir con las obras”.

Finalmente, dijo que la Universidad de Jujuy atraviesa una crisis respecto a las necesidades edilicias ya que las facultades “están en una situación crítica” porque los edificios quedan “chicos” para la cantidad de alumnos que hay en todas las sedes de la provincia.

Respuesta a productores

Tras días de reclamos, los pequeños y medianos productores de la zona de Perico fueron recibidos ayer por el Gobierno para avanzar en los reclamos del sector.

La reunión se realizó ayer al mediodía en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y fue encabezada por el ministro Juan Carlos Abud Robles.

Cabe recordar que los pequeños productores solicitan que el Ejecutivo declare la “emergencia económica financiera” para el sector.

Noelia Guevara, productora de la zona, se refirió a la reunión entre las partes y dijo a El Tribuno de Jujuy que “el ministro nos dijo que analizaron nuestros pedidos y nos van a dar una respuesta favorable”, y agregó que “según el ministro, el gobernador Gerardo Morales está al tanto de la situación y hará un anuncio el lunes a la tarde en Casa de Gobierno”.

Consultada sobre el plan de lucha que venían realizando, Guevara explicó que “en asamblea decidimos un impasse hasta el lunes, a la espera del anuncio del gobernador Morales, en caso de no recibir respuesta, volveremos a cortar la ruta”.

Marcha de velas

Al cumplirse 60 días del reclamo que mantienen los docentes de nivel medio contra la política del Gobierno, anoche se realizó una marcha de velas alrededor de la plaza Belgrano.

El profesor Víctor Hugo Luna, prosecretario de actas del Cedems, dijo que los docentes continuarán instalados en la “Carpa de la dignidad docente”, en reclamo a las políticas económicas y educativas que aplica el Gobierno provincial.

Luna explicó que desde el gremio plantean la apertura de paritarias 2019. “Para nosotros nunca hubo paritarias, el año pasado nos impusieron un 5 % en tres veces pero la diferencia que nosotros tenemos del 2018 es del 20 % de pérdida del poder adquisitivo. Nosotros exigimos una paritaria”, dijo el dirigente y agregó que “al Gobierno no le importa nada, está avasallando los derechos de los docentes”.

Por otra parte, los docentes reclaman por la aprobación de la Ley Nº 6.118, que dispone la creación de una nueva Junta Calificadora. Para Luna, esta Ley “vulnera todos los derechos de los docentes que van a ingresar a la carrera docente”. Finalmente afirmó que junto a Adep trabajan en la presentación de un documento para impugnar la Ley.