Mujeres se capacitan para operar maquinaria pesada

Empleadas municipales se capacitan para ser las primeras operarias de maquinarias pesadas de la comuna humahuaqueña.

La iniciativa surgió a partir de un Programa Municipal denominado "Igualdad laboral" capacitación para mujeres en maquinarias pesadas" y fue creado mediante el decreto 1.873/19.

El programa es el primero y único en la provincia que apunta básicamente a lograr igualdad laboral aplicando políticas de paridad de género. Es un hecho histórico dentro del organismo ya que nunca antes las empleadas municipales habían tenido la posibilidad de acceder a ocupar esos puestos que siempre estuvieron en manos de hombres en este municipio quebradeño.

"Es una forma de aplicar políticas públicas para el verdadero empoderamiento de la mujer y reconocer la capacidad que tienen para desarrollar una tarea minuciosa, con responsabilidad, con el coraje que requiere y la transparencia que demanda una tarea como esta", indicó el intendente Leonel Herrera. Además, explicó que "desde que asumimos la gestión invertimos en maquinaria pesada para fortalecer el municipio y hoy contamos con un buen parque automotor propio para el que necesitamos operarios y en ese sentido creemos que contar con maquinistas mujeres capacitadas va a representar un logro desde el punto de vista de la integración de nuevas capacidades en nuestros equipos de trabajo y de aplicar verdaderas políticas de igualdad de género".

Finalmente, Herrera manifestó que "este es otro paso más para darle real igualdad a la mujer en nuestro municipio".

La directora de la Oficina de empleo, planes y capacitación municipal, Nora Lamas, explicó que "el programa municipal "Igualdad laboral" busca dar las mismas posibilidades a nuestras empleadas para acceder a los puestos de maquinistas que solo han sido ocupados por hombres".

Lamas, además, señaló que "el rol de la mujer en nuestro municipio siempre ha sido destacado, de hecho, en el gabinete municipal por decisión del intendente Herrera las mujeres ocupamos cargos en áreas estratégicas como la secretaría de Gobierno, la dirección de Medio Ambiente, la dirección de Desarrollo productivo, la dirección de Bromatología y control comercial y en mi caso de la Oficina de empleo, además de haber sido por decisión del intendente la primera jefa de corralón municipal".

De la capacitación que durará siete meses participan diez empleadas municipales que recibirán el equipo de seguridad y la ropa de trabajo completos. El primer mes y medio se dictarán módulos teóricos y luego las clases serán prácticas utilizando distintas maquinarias pesadas como retroexcavadora, cargadoras, motoniveladoras, camiones compactadores y camiones con caja volquete. El capacitador de las empleadas es un maquinista llamado Felipe Balderrama.

Balderrama explicó que "en mi experiencia, vi muchas mujeres maquinistas en el sur del país y puedo asegurar que son muy competentes para hacer este trabajo porque tienen mucha responsabilidad".

Algunos testimonios

Las jóvenes empleadas expresaron sus expectativas sobre las posibilidades laborales que se abren a partir de la capacitación. Marianela Cari, contó que su "padre era maquinista y ésta es una profesión que siempre me gustó, por eso cuando desde la municipalidad ofrecieron esta posibilidad, no lo dudé".

Leticia Chauque dijo que "siempre me llamaron la atención estas máquinas. Está muy bueno que nos den la posibilidad a las mujeres de hacer un trabajo que generalmente solo lo hacen los hombres".

Fabiana Gerónimo manifestó que "en la municipalidad tengo la posibilidad de hacerlo porque no es fácil ya que no hay cursos o no se abren las puertas cuando las mujeres queremos trabajar en oficios como este