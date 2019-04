Zapatos de maíz, calzado "vegano" para respetar el medio ambiente

El material se elabora de la parte no comestible del maíz.

“Parte de la hoja y deshechos que vienen del maíz, se fermenta todo, se pone una parte mínima de algodón y ya conseguimos que pueda tener un cuerpo para poder trabajarlo y fabricarlo”, apunta Juan Carlos García, responsable de producción.

Con el estampado digital se cortan las piezas, se cosen y se da forma a un zapato de manera tradicional.

Las cajas donde se presenta el zapato, o las propias suelas, son sostenibles. “Son de caucho reciclado proveniente del látex natural, del árbol directamente”, destaca Manuel Pages, adjunto de dirección.

Esta empresa de Elche elabora los zapatos veganos por un motivo. “Que siempre sean reciclables, que siempre tenga un circuito cerrado en el que no haya que producir más para llegar al consumidor”, apunta Juan Caparrós. No lo intentes porque estos zapatos no son comestibles.

Fuente: lasexta.com