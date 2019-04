"PlayStation 5" presenta sus primeros detalles y especificaciones oficiales

"No llegará en 2019", ese es el primer gran titular que deja Mark Cerny en su encuentro con el portal Wired, en el que habla en exclusiva sobre PlayStation 5. La videoconsola para el próximo ciclo de hardware que está desarrollando Sony y que, de hecho, etiqueta estrictamente él mismo como "la consola de nueva generación".

El creativo, toda una leyenda de la industria del videojuego, habla muy claramente sobre las especificaciones de su hardware, y declara que éste contará con un chip AMD Ryzen de tercera generación, y que disfrutará de ocho núcleos de la nueva arquitectura Zen 2 de 7nm. La consola va a ser capaz de soportar gráficos 8K, aunque dado que las televisiones de esa resolución aún no están muy extendidas las demos de las que hablaremos más abajo se llevan a cabo sobre televisores 4K.

La GPU, es decir la tarjeta gráfica, será un chip personalizado de la familia Navi de Radeon, con soporte para la tecnología ray tracing. Será el primer ciclo de consolas en usar este tipo de tecnología, y Mark Cerny está entusiasmado con ello ya que la ve capaz de aportar algo que vaya mucho más allá de lo visual. "Si quieres poner en marcha tests para ver si el jugador puede oír ciertas fuentes de audio, o si los enemigos pueden escuchar las pisadas del propio jugador... El raytracing es muy útil para todo ello", comenta Cerny en la entrevista. "Al final es básicamente algo parecido a lanzar un rayo a través de un entorno".

El chip AMD, por su parte, incluye una unidad personalizada de audio 3D que el propio diseñador considera que será totalmente revolucionaria para el modo en el que experimentamos el sonido en los videojuegos. "Como jugador, siempre me ha parecido algo frustrante que el sonido no haya cambiado demasiado entre PS3 y PS4", declara Cerny. Con la próxima videoconsola el sueño es el de mostrar cómo de dramáticamente diferente es una experiencia de audio cuando aplicas unas gigantescas prestaciones de hardware para mejorarlo". Todo ello, según Cerny, va a garantizar una enorme inmersión para el jugador.

De momento, eso sí, Mark Cerny no quiere hablar sobre servicios y otras características de PS5. Eso, por supuesto, garantiza que no hay ni una palabra en sus declaraciones de precio o fecha de lanzamiento. Y, así mismo, tampoco sobre videojuegos, aunque se da por hecho que habrá mucho título de carácter multiplataforma que será intergeneracional. Lo que sí que ha garantizado es que PS5 no será una videoconsola que renuncie a los videojuegos en formato físico. Con anuncios recientes como el de la filtrada Xbox One All-Digital huelga decir que algunos aficionados ya pensaban que en la próxima generación de consolas veríamos máquinas únicamente digitales. Al menos PS5, sí tendrá soporte de formato disco al margen de las obvias descargas de videojuegos o contenidos descargables.

Eso sí. Por supuesto, el hardware será retrocompatible con el software de PS4, y es que como se había venido pidiendo por parte de los aficionados y también de los desarrolladores, habrá una similitud en cuanto a arquitectura entre PS4 y PS5 que va a garantizar que los videojuegos de la actual videoconsola funcionen también con la siguiente máquina de Sony. De momento, eso sí, no se ha explicado cómo será el procedimiento para hacerlo, ni tampoco la calidad del servicio o el funcionamiento de éste.

¿Realidad virtual? Cerny tampoco se olvida de ello, y da muy buenas noticias a los poseedores del casco para este tipo de tecnología que ha salido a la venta para PS4 en el actual ciclo de máquinas. "La VR sigue siendo algo muy importante para nosotros, y el casco actual de PS VR será compatible con la nueva videoconsola", comenta el creativo al hilo de esto. Eso sí, "no quiero entrar hoy en detalles sobre la estrategia de realidad virtual".

El último de los aspectos a tratar ha sido el del disco duro que traerá consigo. Se trata de una unidad SSD que garantiza una enorme velocidad para las cargas de los videojuegos. De hecho, la propia Wired pone el ejemplo de una PS4 Pro corriendo Marvel's Spider-Man, y llevando a cabo un viaje rápido: ¿Tiempo de carga? 15 segundos en el sistema de la actual generación. ¿El mismo tiempo de carga en un kit de desarrollo de PlayStation 5 y éste se reduce drásticamente hasta las décimas: 0,8 segundos.

La velocidad del disco también es algo que afectará a la velocidad a la que el propio título renderiza el mundo. "No importa lo potenciado que tengas tu Spider-Man, no puedes ir más rápido que esto", comenta con la propia PS4 Pro, antes de pasar a demostrar con PlayStation 5 una velocidad de cámara para recorrer la ciudad de Nueva York que el periodista de Wired define como "propia de un avión de combate". Eso sí, sin perder calidad. El propio Cerny lo demuestra deteniendo la imagen en pausa, y mostrando su nitidez.

Todo lo que necesitas saber de PS5 en ocho rápidas pinceladas:

Todavía no hay nombre oficial. Se le llama durante el encuentro "consola Next-Gen".

Soporte para gráficos 8K y tecnología raytracing.

Tarjeta gráfica Navi de Radeon, personalizada y CPU AMD Ryzen.

Retrocompatible, al menos con PS4

Soporte para el actual modelo PS VR de realidad virtual.

Contará con soporte para juegos en formato físico.

Importante salto en el modelo de audio.

Disco duro SSD.

