Robledo tuvo un gran desempeño en Yacuiba

Arrancar la competencia oficial dentro del podio es una satisfacción para Cristian Robledo. Es que el trebejista palpaleño recientemente estuvo participando en el Torneo Abierto de ajedrez en Yacuiba (Bolivia) donde se quedó con el segundo lugar entre 150 jugadores de diferentes países.

Gran esfuerzo se plasma en estas salidas y más aún cuando es fuera del país. Por eso el premio es doble para siderúrgico Cristian Robledo.

En su regreso a la provincia el siderúrgico manifestó que "vengo de competir en el Torneo Abierto Internacional de Yacuiba (Bolivia) donde había 150 jugadores en total. Fue muy difícil la competencia, tuve mucha preparación previa y terminé segundo como el año pasado, me quedé con la espina pero lo importante es haber terminado en el podio", agregando que "este año estuve primero hasta la octava fecha y lamentablemente perdí la novena y me sacaron el puesto. En total hice 7,5 puntos en 9 rondas entre participantes de Bolivia, Argentina y Uruguay. El campeón terminó siendo un jugador local, Alejandro Angulo, que hizo 8 puntos", comentó.

En ese mismo sentido el maestro Fide, Robledo, argumentó que "no venía teniendo competencia desde 2018 y por eso tuve que prepararme demasiado y la verdad me costó un poco más en las primeras partidas donde tuvo algunas complicaciones pero salí adelante. Poco a poco fui calentando motores y agarré confianza, pero en la última por el apuro del tiempo me colgué en una pieza y a ese nivel internacional fue mucha ventaja para Angulo que terminó siendo el ganador".

La participación en el vecino país también contó con otros jujeños a lo que se refirió diciendo que "además estuvieron compitiendo Alfredo Chiappero en el Abierto Internacional donde finalizó 15º y Eduardo Robledo, nuestro instructor, culminó 11º. Realmente es un sacrificio poder hacer estos viajes con este nivel de jugadores. Gracias a Dios a nosotros nos ayudó el intendente de Palpalá, Pablo Palomares, con los pasajes y después hubo mucho sacrificio en cuanto a los gastos de inscripción pero pudimos afrontarlo de la mejor manera en los 3 días de competencia", sostuvo.

Entre los objetivos del 2019 para Cristian Robledo es seguir sumando torneos para adquirir mayor nivel y por ello admitió que "voy a jugar el Torneo Argentino Sub 20 que todavía no tiene fecha ni lugar, pero ganando ese torneo me convierto en maestro internacional sabiendo que en ajedrez hay 3 títulos (,aestro Fide, maestro internacional y gran maestro) y actualmente tengo el primero pero deseo seguir subiendo de nivel para dejar a Jujuy bien representada", acotando que "me vengo preparando a full todos los días para ganar ese torneo sin problemas. Actualmente mi ELO es 2278 y quiero seguir creciendo como deportista", detalló.

Por último, el joven de 19 años adelantó que "el domingo en Calilegua se realizará un Torneo Abierto para todas las provincias y será otra gran oportunidad donde podré probarme con mis pares", sentenció.

La comitiva jujeña que estuvo en Yacuiba mostró que el nivel del ajedrez jujeño sigue entre los primeros planos donde el gran aporte de este logro es personal y más aún por la dificil situación económica que atravesamos. Sin embargo, el compromiso es genuino a la hora de afrontar cada competencia.