"Estamos paradas y no nos queremos callar más"

El videoclip cuenta con la participación especial de Tiziana Contrera y Claudinna Rukone, dos luchadoras por los derechos de la comunidad Lgtbqp. Tiziana Contrera es la primera niña trans en Salta que hizo valer su derecho de llevar su nombre en el DNI; y Claudinna es una compañera comprometida con los derechos de las trans en Tucumán. Además participan del video integrantes de la Feria Feminista "El Jardín de Las y Les Presentes, un espacio de resistencia feminista y sorora en Jujuy y artistas comprometidas con la causa.

Los músicos que acompañan a Eugenia son Carlos Palacios en chelo, Pucho Ramos en bajo y Bibi Allegretti en trompeta.

"Hereje" es el primer videoclip en Jujuy con temática feminista. El tema que se estrenó el año pasado en escenarios, la posiciona a Eugenia como una de las artistas más comprometidas con la causa feminista.

¿Cómo salió este tema?

"Hereje" es una canción que me hizo un quiebre dentro del camino que yo venía haciendo. La venía buscando y no salía, hasta que un día me senté y salió. También salió en el marco de todo lo que ocurrió el año pasado con la lucha por la legalización del aborto, y de hecho la estrenamos el día que acá en Jujuy se hace un festival a favor de la ley. La canción habla sobre los y las herejes, pero pone más énfasis en las compañeras. La palabra "hereje" tiene que ver con aquella persona que desafía las estructuras que te va exigiendo este sistema, el sistema capitalista, el sistema consumista, el sistema patriarcal. Los herejes un poco incómodos en esa estructura empiezan a romper. Es una palabra que es antigua y se la utilizó mucho para condenar a esas personas. Me gustó mucho ese significado y ya lo tenía en mente hace un tiempo.

Cuando empezó a salir esta canción, comienza diciendo todo lo que alguna vez te han dicho, negra, puta, bruja, abortista, hereje, entre esas, y tuvo proceso hermoso en el que pude mostrarla y compartirla por primera vez, y todo lo que fue desencadenando después tuvo mucho que ver con el proceso del "Tallmakuy" (nombre de su disco) porque fue un trabajo muy colectivo que se resignificó dentro del movimiento de mujeres, y específicamente dentro del movimiento feminista en Jujuy. Es una canción que siento que nos identifica mucho a varias de nosotras, que identifica espacios también como lo es la Feria y Festival Feminista el Jardín de Las y Les Presentes, que tiene mucho que ver con el encuentro de Santiago del Estero de este año, porque en el encuentro del año pasado (el primero) yo conozco a la cantante tucumana Nancy Pedro, muy reconocida, quien me presenta a las chicas que van a terminar siendo mis compañeras en el equipo del audiovisual. Ellas han tenido mucho que ver con cómo fue evolucionando el guión y la idea de "Hereje", que es lo que estamos por lanzar.

TRES “HEREJES” / REPRESENTANDO TRES GENERACIONES TIZIANA, EUGENIA Y CLAUDINNA.

¿Cómo se hizo el video clip de "Hereje", que contó con la participación de un grupo de artistas en general, no solamente músicas?

El guión se fue escribiendo de a poco. Si bien hay una gran participación de artistas y compañeras de militancia de acá de Jujuy, hay dos presencias como muy especiales.

Una de ellas es Tiziana la niña trans de Salta, que es un ejemplo de lucha, una guerrera de las niñeces trans en su provincia. Ella es la primera niña que tiene el documento con el nombre que ella eligió porque ella eligió ser mujer. Ella aparte es bailarina, asÍ que se prendió muy rápido. La otra parte invitada especial es Claudina Roukone, trans de Tucumán. Con ellas somos tres herejes, tres mujeres de distintas generaciones, unidas en esta declaración, estamos paradas y no nos queremos callar más. Y se creó un video muy lindo.

En algún momento hablábamos contigo de cómo tus canciones se van amoldando a la evolución de tu compromiso social, a tu momento de lucha, de insistencia, de madurez. ¿Cómo te encontrás en este momento en que la movida es nacional, hay una fuerza femenina en todo el país y en todo el mundo, y que además tiene gran adhesión acá en Jujuy?

Creo que fuimos creciendo juntas porque cuando hablo de feminismo y de mi camino artístico, es imposible no mirar el camino de mis otras compañeras desde el lado del arte, desde la comunicación, desde diferentes trincheras, desde las que elegimos militar, veo como hemos ido creciendo y haciendo crecer el movimiento feminista en Jujuy. Si bien, no me cabe la menor duda que hay mujeres que luchan por nuestros derechos en Jujuy desde hace un montón de tiempo, es cierto que ha habido de repente una explosión porque nos hemos mirado. Nos dimos vuelta y vimos que al lado hay una compañera que tiene esa misma lucha desde otro lado, y se creó una conciencia mucho más sólida, más sorora, y empezamos a practicar enseñanzas que ya venían siendo bandera de luchas. Y a nivel nacional el movimiento de mujeres músicas es una manera hermosa de ver cómo se ha empezado a visibilizar nuestras luchas, desde hechos como empezar a ocupar espacios, desde el poder dejar de lado la competitividad, desde poder desnaturalizar el acoso o el abuso de nuestros colegas, o desde poder hacer un proceso interno de una deconstrucción que muchas veces es dolorosa. Muchas de la canciones que estoy haciendo ahora y que se vienen para el segundo disco tienen que ver con esa deconstrucción que al mismo tiempo es amorosa de quien se mira, se reconoce sus heridas y sin embargo también ama ese nuevo comienzo.

Sos además parte del Movimiento Mujer Trova a nivel nacional y como integrante junto a Nora Benaglia, van a tener una actuación en la Peña Feminista del domingo en el marco del encuentro...

SÍ. Mujer Trova es un movimiento de mujeres trovadoras de la Argentina. Somos mujeres que componemos y cantamos nuestras canciones. La intención del movimiento es generar un red nacional de compositoras para ir girando. Y entre muchas otras actividades que hacemos, en este encuentro vamos a participar en la peña.