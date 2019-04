"Los cambios que hizo el diario fueron un éxito"

¿Qué siente en una fecha tan especial como esta, donde El Tribuno de Jujuy cumple 39 años?

Primero de todo me siento muy feliz. Creo que las metas que nos hemos puesto desde que empezamos a trabajar en el diario han sido todas cumplidas. El Tribuno de Jujuy es una empresa pujante, es el medio gráfico más importante de la provincia y es uno de los pocos medios en los que no está cayendo la tirada de diarios, cuando en otras provincias ya están con grandes problemas de venta de ejemplares. Nosotros seguimos con la misma postura. El diario se sigue modernizando en todas sus plataformas.

¿Cuánta gente está trabajando hoy en la empresa?

La compañía cuenta con ciento cuatro empleados y se sigue manteniendo casi la misma estructura que teníamos antes, pese a la fuerte crisis que vive el país en general y los medios de comunicación en particular. Me siento orgulloso porque esta empresa ya es parte de mi vida y me siento contento porque hay que mantener la empresa, seguir trabajando y seguir luchando con un buen equipo. Realmente tengo un excelente equipo que viene ayudándome, porque con una sola persona esto no hubiese crecido nada.

¿Cómo evalúa los recientes cambios que lanzó El Tribuno, priorizando la información local?

Creo que el diario se tiene que innovar como viene ocurriendo en todo el mundo. Tenemos un diario tradicional en el que las primeras páginas eran nacionales e internacionales y con la ayuda de todo el equipo buscamos una forma para que los ciudadanos que nos leen se sientan más contenidos. Se han puesto muchas más noticias provinciales que son de interés de todos los jujeños. Creo que los cambios presentados en el relanzamiento del diario fueron un éxito y vamos a seguir con todas las modificaciones que necesite hacer el diario para que los lectores se sientan más cómodos al leerlo. Agradezco profundamente a los lectores y anunciantes del diario, que son el alma madre de esta compañía.

¿Cuál es el principal desafío de El Tribuno de Jujuy hacia adelante?

Tenemos un diario de opinión, un diario que no sale a mentir y que refleja la realidad de lo que está pasando en nuestra provincia. El desafío es seguir trabajando cada vez más en la calle y tener cada vez más noticias para nuestros lectores. En momentos de crisis, hoy lo único que se busca es mantener las fuentes de trabajo. Nosotros vamos a mantener todo lo que tenemos y seguir mirando hacia adelante. Aspiramos a seguir siendo el diario líder de Jujuy. Hicimos importantes inversiones.