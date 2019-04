El Colectivo Teatro repone esta noche obra en El Pasillo

Esta noche a las 22 en el teatro El Pasillo ubicado en calle José de la Iglesia 1190 de nuestra ciudad, el grupo El Colectivo Teatro presentará la propuesta escénica titulada "El Hombre Cóndor".

La pieza, dirigida por Fabiola Vilte y Bernardo Brunetti, cuenta con la actuación de Iván Santos Vega, y sigue el recorrido de un poeta que vuelve a su tierra e intenta descubrir porque no hay nadie y escucha una voz, la voz del Hombre Cóndor, el Mallku Kunturi y se produce en él una transformación, cambia su mirada sobre la realidad y toma la palabra, toma la voz del pueblo.

El staff técnico de la obra se completa con Sonia Saracho (asesoramiento dramatúrgico), Gastón Alemán (diseño gráfico) y Nicolás Lescano (diseño sonoro).

El proceso de creación

De vista en nuestra redacción Iván Santos Vega, Fabiola Vilte y Bernardo Brunetti brindaron detalles de la obra que se presentó por primera vez el pasado 23 de marzo y del proceso de creación que tomó cuatro años de labor. Cabe mencionar que esta puesta en escena fue un proyecto ganador de la Beca Bicentenario a la Creación impulsada pore Fondo Nacional de las Artes en la convocatoria 2016.

Así Santos Vega sobre "El Hombre Cóndor" dijo, "es un proyecto que involucra el mito, la poesía y la memoria, que viene de un proyecto de investigación escénica y dramaturgia grupal", señaló. Y agregó, "aborda el mito del hombre cóndor. En la mitología andina el cóndor es una figura emblemática, es un deidad, el espíritu del aire, que une todos los pueblos de los Andes desde Tierra del Fuego hasta México, el Mallku Kunturi lo llaman. A su vez la poesía juega un rol porque el personaje que va hilando la historia es un poeta llamado Nicanor Vallejo y la memoria está puesta en la persona de Avelino Bazán, un minero desaparecido en la última dictadura militar argentina. Nosotros tomamos estos ejes para a partir de allí contar una historia, construir una poética y es una obra que no se cierra, sigue abierta porque se continuará construyendo a medida que entre en contacto con el público", expresó.

EN NUESTRA REDACCIÓN / IVÁN SANTOS VEGA, FABIOLA VILTE Y BERNARDO BRUNETTI HABLARON SOBRE SU PROPUESTA TEATRAL.

"Rescato el espacio dedicado a la investigación, cada uno aportó su idea y el proceso de escritura fue consensuada, revisado y de esa forma el deseo de volvió colectivo. La investigación fue muy grande para la dramaturgia y la producción, con dinámicas grupales y el aporte que cada uno fue haciendo. Además participamos de varios talleres y seminarios, viajamos, vimos películas y todos esos saberes y técnicas los fuimos incorporando a la obra, esos elementos se juntaron al buscar una forma de contar y fortalecer nuestra poética", explicó.

Por su parte Brunetti resaltó que la obra se cristalizó tras cuatro años de trabajo "para la investigación usamos otro sistema ya que lo abordamos desde una perspectiva diferente vinculada no al crecimiento profesional sino al crecimiento personal, quisimos usar el arte para la transformación personal lo que lleva a la transformación social. Para eso es el arte y eso requiere tiempo como es este caso estuvimos trabajando años hasta que todo confluyó para el estreno", afirmó.

Codirección

Y luego Brunetti quiso hablar sobre el proceso de codirección que no es habitual en el teatro local, "codirigir una obra no es frecuente no solo en el teatro jujeño sino a nivel nacional porque es complicado, porque los directores somos muy particulares, tenemos nuestro modo de hacer las cosas, nuestra singular mirada. Así que en este sentido el trabajo que realizamos con Fabiola fue muy interesante, nos juntamos dos directores con distintas formas de ver el mundo y de hacer teatro y hasta de distintas generaciones para poder aunar criterios y tomar decisiones sobre una obra y fue una experiencia única y muy satisfactoria. Creo que es importante destacarlo porque hay que romper con el personalismo de directores y actores", subrayó.

Al respecto Vilte indicó, "fue una instancia de aprendizaje muy interesante porque las diferencias enriquecieron la búsqueda estética, rompimos el esquema tradicional y el trabajo fue en ambiente de diálogo, de intercambio de miradas, de ardua investigación, de apertura, de escucha. Además como mujer destaco el lugar que se me dio, yo trabajo en el tema del lugar de la mujer en el teatro, y creo que aquí me dieron un espacio de igualdad teniendo en cuenta que es una de mis primeras experiencias en dirección, fui escuchada y mis ideas debatidas", concluyó.

Nuevas funciones de la obra "El hombre cóndor" fueron programadas para el 27 del mes en curso en El Galpón de los Sueños de calle Alfonsina Storni 210, Loteo La Noria del barrio Escuela Patria, Palpalá, con entrada a la gorra y el 12 de mayo en la Casa Campesina - sede Los Alisos- está prevista una presentación al aire libre.

Los precios de las entradas para la función de hoy se fijaron en $ 200 (general) y $ 150 (anticipadas).

Por reservas llamar al 388-4175132 o al 4329103.