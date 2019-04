Las medidas económicas son "un manotazo de ahogado, un plan octubre"

-¿Qué impacto tienen en Jujuy las medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional?

Habría que separar porque hay varios temas. Uno que tiene que ver con el consumo, otro con los empresarios, el plan de facilidades de pago que no tiene grandes beneficios. Sería cuestionable, porque la situación crítica que viven fundamentalmente las pymes con un plan a sesenta cuotas y con tasas normales, sin ningún tipo de beneficio adicional, llámese reducción de tasa, lo que se esperaba era una plan a ciento veinte cuotas, el doble de lo que se anunció. Y con un beneficio de quita de intereses, porque en la deuda que ingresan hasta enero del 2019, se le calculan absolutamente todos los intereses desde que se devengaron, y a partir de allí, la finalización del 2,5. Es decir, un tema bastante complicado porque hay mucha gente que está en situación de extrema crisis, y que con este plan, es probable que en algún momento tenga que optar, entre pagar los impuestos que vencen en el mes, o el plan. Es una situación crítica porque además, no es que estamos en presencia de una economía en crecimiento, sino todo lo contrario, el consumo cayó un 8,7%, la caída más importante desde el 2002, por lo tanto no hay un panorama para los empresarios, que le permita pensar que van a tener plata suficiente para pagar el IVA, ingresos brutos, anticipos de ganancias, los aportes y además, la deuda en un momento en que estamos en semejante depresión económica. Si bien, es bueno que salga un plan, no es el que esperaba la gente, y menos las pequeñas y medianas empresas. Otro de los temas si se quiere, importante para los empresarios, es que se reduzca el plazo de cobro de las tarjetas de crédito, que antes eran más de veinte días y ahora van a ser diez días, y eso es absolutamente bueno para los empresarios.

El tercer tema, que es un invento de este mismo Gobierno, que benefició a la especulación financiera y fundamentalmente a los bancos, no solo con las tasas que se le paga por las letras, sino que habían creado un concepto de cobro por parte de los bancos, de una comisión del 1% sobre los depósitos en efectivo. Eso es un invento de este Gobierno que ahora se dejaría sin efecto, realmente fue un robo; todo lo que se cobró fue un robo porque los hacía socios al banco, el movimiento de las empresas que cobran en efectivo, van y depositan. El banco se quedaba entre un 1 y un 2%, ahora lo dejaron sin efectivo pero hay que decirlo con absoluta claridad, que esto se creó en este Gobierno.

-En términos de consumo, ¿cómo queda la situación?

En términos de consumo, hay que leer las bocas de expendio; fundamentalmente van a ser los supermercados. Hay que entender que las grandes empresas de supermercados que son multinacionales, son los que venden el 85% de los alimentos que consumen los argentinos. Entonces la gente que pueda tener un beneficio, tiene que ir con la tarjeta al supermercado y eso va por supuesto en desmedro de aquellos que no la tienen, o fundamentalmente en desmedro de los pequeños comerciantes, almacenes que no en todas las ciudades existen. Y las bocas de expendio tanto para estos productos que ahora son sesenta, que nacieron en el 2014 con ciento noventa y llegaron a ser seiscientos los productos de precios cuidados; hoy son sesenta productos de dieciocho empresas, y en bocas de expendio especiales. A esto no va a tener llegada todo el mundo. Lo mismo que no va a tener llegada el crédito para conectar el gas porque no hay estaños en todas partes de la Argentina. Estas son medidas netamente para los porteños, con funcionarios porteños que no conocen el país. Y así una serie de cosas, pero el cuestionamiento principal es ¿por qué hoy a ocho o nueve meses de terminar el gobierno imponen precios cuidados, con una política que ellos desarrollaron totalmente opuesta y por supuesto que acumularon todos los aumentos que pudieron en términos de servicios, como la luz y el gas, para llegar a un momento que lo van a frenar hasta diciembre, pero ¿y el aumento de Ejesa de hace dos meses? Lo puede explicar el secretario de Energía, el secretario de la Susepu, ¿por qué aumentó tanto, cuando se dolarizan los servicios y los sueldos se pagan en pesos y los sueldos han perdido en dólares el 50% de capacidad de compra? Esa es la pregunta. Entonces, son muchos los cuestionamientos porque a esto sinceramente expresándolo no en términos académicos o poco académicos, diría el vecino, esto es un manotazo de ahogado, o en definitiva un "plan octubre". Se quiere mostrar algo que no creo que tenga mucho efecto, no existe ningún indicador económico que nos permita pensar que la situación va a cambiar. No existe un capitalismo en el mundo que no tenga consumo y que no tenga crédito. Estamos bajando el consumo y el crédito, las tasas de intereses están a 70%, y por lo tanto no existen.

-¿Cómo imagina que estará la economía de acá hasta fin de año?

El PBI bajó sustancialmente. Con la falta de actividad tenemos una capacidad ociosa en la industria que está llegando al 50%. El comerciante que quiere ingresar a ese plan de pago, que dentro de seis meses va a estar mejor y que le va a alcanzar la plata para pagar los vencimientos de impuestos del mes y además, un plan tan corto con intereses absolutamente normales, realmente, es una mirada corta.

-¿Y de cuánto cree que va a ser la inflación de este año 2019?

Seguramente que va a superar el 55%, si la interanual fue la más alta desde el 1999, dicho por consultoras internacionales. La inflación interanual es la más alta desde hace 28 años; desde las hiperinflaciones de Menem sería la más alta de estos años. Entonces, qué puedo pensar, me encantaría ser proveedor de buenas noticias, pero realmente insisto, además de lo que yo pueda pensar en términos políticos, estoy hablando estrictamente y científicamente desde los números, y publicitado por el Indec, por la Dirección de Estadística y por instituciones internacionales que ya hablan de la imposibilidad de pago de la deuda que generó este Gobierno. No que heredó, porque le prestaron, la herencia en términos de deuda sobre PBI era un coeficiente razonable, por eso lograron que le presten más y que venga el Fondo a darles más plata, pero se pasaron de rosca.

¿Qué opina de los créditos que lanzaron para los jubilados? ¿Cree que están en condiciones para tomar uno?

Es una locura porque la gente está desesperada. Es muy probable que los familiares le pidan al jubilado que pida prestado. Esos jubilados van a tener un ingreso por jubilación mucho menor por el préstamo, y vamos a ver cuál es el seguimiento de estas cuestiones, porque si por desgracia llegaría a ocurrir que el jubilado falleciera, es un problema para la Anses, es desfinanciarlo a la Anses. En esto todo tiene una doble intencionalidad. Esto de que cuando aumentamos la asignación universal por hijo y a la par se aumentó el 2.000% la energía, el aumento es un pasamano, se recibe el aumento y se va a depositar para que no me corten la luz.

-En síntesis ¿estas medidas no sirven para reactivar el consumo?

En absoluto. Vuelvo a repetir, es un "plan octubre". Algo van a beneficiarse. Si uno analiza que los comerciantes van a cobrar las tarjetas diez días antes, fantástico; y que se deje de cobrar ese robo que fue pedirle a los comerciantes el 1 o 2% de lo que depositaban, es bueno, pero no son cuestiones que van a cambiar el rumbo encaminado en este Gobierno. De todo esto voy a insistir en que es un manotazo de ahogado, un "plan octubre" que también tiene que ver. El Fondo Monetario Internacional tiene elecciones y su presidenta intenta, igual que Macri, ser reelegida. Y con esta actitud que han tenido con Argentina, que realmente no tuvo ningún éxito, también le cuestiona las perspectivas a la presidenta del Fondo, como no tengo ninguna duda que en este país, Macri tiene muy pocas posibilidades de continuar.