Inauguraron la séptima Casa Peronista

En la ciudad de Monterrico se inauguró la séptima Casa Peronista de la provincia, acto que fue encabezado por el diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Armando Rivarola.

Fueron cientos de militantes y vecinos que se acercaron hasta la avenida España de la localidad tabacalera, para escuchar a los referentes del partido y pedir por una mejora en su ciudad.

Además, estuvieron el intendente de El Carmen y precandidato a gobernador del Frente Justicialista, Adrián Mendieta, los diputados provinciales Alfredo Gerry, Luis Cabana y Pedro Belizán; el concejal y candidato a intendente de Perico, Walter Cardozo, junto a la edil periqueña Mireya Sosa, entre otros referentes locales como "Polaco" Cardozo, joven feriante quien apuesta ahora a la política y pretende generar algo nuevo en Monterrico.

Cientos de personas se acercaron al lugar del acto, también agrupaciones peronistas varias, con instrumentos musicales, banderas y pancartas con el sello del Partido Justicialista, que con sus cánticos y marchas a favor del partido y sus principales referentes le dieron un color especial a la noche monterricense.

En el importante acto se notó las ganas de una renovación, de parte de los ciudadanos de Monterrico, una jurisdicción postergada, con las calles en estado deplorable y con un Estado municipal prácticamente ausente, además de la falta de planificación, lo que le da una imagen de una localidad olvidada. Por ello los pobladores que asistieron al acto se mostraron interesados en la propuesta peronista.

MUCHO FERVOR / PARTE DE LOS SIMPATIZANTES Y MILITANTES QUE ASISTIERON A LA APERTURA DE LA CASA PERONISTA EN MONTERRICO.

Al momento de las alocuciones, el diputado Rivarola dijo que "todos son bienvenidos en el partido. Walter Cardozo será el próximo intendente de Perico, Adrián Mendieta va a ser el gobernador de Jujuy. Por eso decimos que basta de apellidos ilustres, les decimos a aquellos que no se quieren unir, que se vayan, no hay problema porque el justicialismo está presente, nosotros somos lo que vamos a levantarlo. Compañeros no esperamos más a nadie, porque nosotros somos el trabajo, vamos a luchar, que digan lo que quieran, vamos a dar lugar a los cabecitas negras, me siento feliz de estar con todos ustedes, vamos a trabajar juntos fuertemente", señaló enfáticamente.

Además, agregó: "Vamos a trabajar fuerte, aquellos que se esconden que se jodan, basta de coquetear con nuestro partido, se terminan las mentiras, no hay más apellidos, ahora es la hora de los trabajadores, vamos a luchar por la gente. Compañeros con orgullo saldremos adelante, con la gente que sufre con la falta de trabajo, con las boletas de luz, de gas. Convocamos al pueblo, a radicales, peronistas, todos juntos, porque hoy se sufre, la gente se equivocó en el voto. Llamamos a la unidad porque esa es la única manera en la que vamos a recuperar la provincia", dijo para finalizar el presidente del PJ jujeño ante un enfervorizado público.