Duro golpe de la justicia de Estados Unidos a la Argentina

Con el fallo de esta semana, la sentencia inicial queda firme y el juicio sigue. "El país tiene un gran problema, son demandas que van a correr en paralelo. Argentina había ganado tiempo y ahora no tanto. Igual, todavía importa lo que opine la administración Trump: en unos meses la Corte decidirá si toma el caso o no. Si no lo acepta, perdemos tres a cero y no hay forma de revertir el caso, y habrá que ver hacer lo que diga Preska. Si lo toma, habrá que esperar qué decide el máximo tribuna a mediados de 2020", detalla Maril y recuerda que si se pierde el juicio deberá pagar el Estado, como accionista mayoritario, no lo empresa.

Esta semana, los abogados del país pidieron que "no se tomen medidas adicionales" hasta que la Corte falle. Pero lo más probable es que la Cámara de Apelaciones no cambie de opinión. Ahí, Preska tendrá la decisión: puede esperar a la Corte u ordenar que la causa siga. Como sea, la Argentina siempre va a apelar y el tema se va a dilatar. Pero no deja de ser una mala noticia", asegura el especialista.

La causa

La demanda la interpuso hace seis años Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar litigios. En este caso, adquirió de la Justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas, Petersen Energía y Petersen Inversora, que entonces ya no pertenecían al Grupo Petersen local.

También se quedó con el 70% del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario de la petrolera argentina cuando estaba en manos privadas. Desde entonces, Burford estima que obtendrá por el caso YPF unos USD 800 millones y ya vendió parte de los derechos a terceros (menos de 30% de total). En esa operación ganó más de USD 130 millones.