El ex director de Aduana Nacional Juan José Gómez Centurión habilitó la posibilidad de ir a una PASO: "Nos gustaría mucho vincularnos con (José Luis) Espert en unas PASO de toda la derecha".

Gómez Centurión vs. Espert, la PASO entre desencantados que mira la Rosada

El presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña y su asesor Jaime Durán Barba miran con detenimiento los movimientos sigilosos y constantes que realiza la oposición. La erosión de votos que se está registrando principalmente en lo que se denomina "núcleo blando" es el principal problema a resolver en la Casa Rosada de cara a las elecciones 2019. En este contexto, estaría a punto de nacer una nueva PASO en la derecha celeste.

El ex director de Aduana Nacional Juan José Gómez Centurión habilitó la posibilidad de ir a una PASO: "Nos gustaría mucho vincularnos con (José Luis) Espert en unas PASO de toda la derecha".

El además ex vicepresidente del Banco Nación desencantado con Macri lidera el espacio Nos, que hace alusión a la primera palabra del Preámbulo de la Constitución Nacional y cuenta con el apoyo de los economistas Ricardo López Murphy y Roberto Cachanosky. El mayor problema que representa a Macri esta nueva estrategia opositora es la erosión de parte de núcleo blando que apoyó a Cambiemos tanto en 2015 y 2017.

Gómez Centurión asegura que "el aborto fue el punto de inflexión porque se considera 'Celeste'".

Se siente "defraudado" por la gestión Cambiemos. Así lo definió al portal de Grupo Clarín, Vía País: "Yo tenía un alto nivel de expectativa. Como mucha gente".

Su deseo es encontrar un hueco en el 40% de los votantes Ni-Ni: "Hoy la polarización representa el fracaso argentino de los últimos 40 años. Es un esquema que no ha salido del modelo de déficit fiscal y cada 10 años ajuste, con una devaluación del 30 al 40 por ciento. Déficit fiscal que termina en un compromiso financiero que para poder solventarlo; hay que salir ajustar y se ajusta devaluando y con 500 mil pobres más. La polarización representa eso: un 30 por ciento de núcleo duro del voto kirchnerista que no se mueve hace ocho meses, y un 30 % del voto Cambiemos, que tampoco se mueve. Y hay un 40% la población que hoy no tiene preferencia y está esperando una propuesta".

En tanto, el economista José Luis Espert aún no respondió ante el desafío de Gómez Centurión, aunque también representa a un sector de los desencantados que señalan al macrismo "kirchnerismo de buenos modales".

Espert logró ser considerado como el primer opositor de derecha desde el día 0 d ela gestión de Cambiemos y cuenta con el apoyo del nacionalista Alberto Aseff, titular de UNIR, para la construcción del Frente Nacional Despertar, que tanta ruptura generó.

Por caso, el economista Javier Milei fue el primero en pegar el portazo: "Lamentamos informar a la opinión pública que, debido a las conversaciones recientemente mantenidas por el Equipo Espert con el doctor Alberto Aseff, en representación del Partido UNIR, y dado los antecedentes políticos e ideas vertidas por su grupo de gente, contrarias a las ideas de la libertad de las que no solo estamo convencidos, sino que consideramos como como forma de vida y único camino hacia la prosperidad individual y como sociedad, los aquí firmante nos vemos obligados a dejar de sostener la candidatura de José Luis Espert a la Presidencia de la Nación para las próximas elecciones del 2019 en el presente contexto", dice una nota firmada por Milei, Diego Pablo Giacomini, Mariano Jorge Fernández, Gustavo Lazzari, Adolfo Raúl Paz Quesada.

Gómez Centurión intenta reconstruir parte de esa derecha desencanta con la Rosada para proponer un candidato que logre tener representación, al menos, en el Congreso Nacional. ¿Lo logrará? La Rosada, por lo pronto, ya mira con preocupación la cantidad de votos que le podría quitar una alianza opositora de estas características.

Fuente:Urgente24