La "Profe" María Gabriela Vallejo es una más de tantos atletas que buscan a través de la competencia internacional, seguir creciendo en las diferentes disciplinas que practican. Hoy viaja rumbo a Buenos Aires y de allí a Sudáfrica.

A pulmón y con un entrenamiento silencioso, pero duro, Gabriela Vallejo se embarca en un nuevo desafío profesional: en este caso para tomar parte de su sexto Ironman.

La competencia será el Standard Bank Ironman African Championship 2019 que tendrá lugar en Sudáfrica, que ofrecerá 80 cupos de clasificación para el 2019 Ironman World Championship en Kailua-

Kona, HI.

En su visita a este matutino, la triatlonista se mostró muy entusiasmada por esta "posibilidad de representar a la provincia una vez más en este tipo de competencias y la verdad que me siento muy contenta por esta chance que se me da".

En cuanto a la carrera en sí, Vallejo comentó que es "en Puerto Elizabeth, que está ubicada en la Bahía Nelson Mandela. La última escala antes de llegar al lugar de la competencia es Johannesburgo, la capital sudafricana. Todo se me retrasó porque se hace difícil conseguir los medios para este tipo de viajes".

En cuanto a los detalles, dijo que en "esta competencia tenés que terminarla en menos de 17 horas para ser finisher. En ediciones anteriores por diferentes motivos, estaba en 12 horas o en 13 horas. Ojalá que podamos bajar un poco más el tiempo ahora", puntualizó.

La triatleta detalló: "Son 3.800 metros de natación. Siempre se hace en aguas abiertas. Luego son 180 kilómetros en bicicleta y por último un maratón de 42 kilómetros", subrayó mostrando lo duro y las exigencias que demanda la competencia de pruebas combinadas.

La preparación para llegar en óptimas condiciones fue ardua, aunque la profesora de educación física reconoció que "el día a día es muy duro. El tratar de tener una disciplina con la comida, con el entrenamiento, con las reuniones, las salidas. El día a día es el verdadero esfuerzo. El levantarte temprano, cuando hace frío, hace calor y cumplir con todas las rutinas".

Haciendo un repaso de sus inicios, recordó que "comencé de grande en esto. Luego de los 34 años. Con padres de campo, a ellos solamente les sirve trabajar porque es lo útil. Entonces no me permitían hacer deportes porque era una pérdida de tiempo. Tuve que emigrar para hacer el profesorado de física en contra de su voluntad. Cuando me casé a los 34 años, tuve la posibilidad de competir y de entrenar para hacer lo que quería. Recién ahí empecé a hacer lo que me encanta. Intento transmitirlo y soy muy apasionada en lo que hago. Todos los alumnos me conocen y saben de esto. Tengo alumnos que están por el mismo camino de ser triatletas o nadadores. Me siento muy contenta de dejar esa semilla en ellos", explicó.

En su curriculum, Gabriela Vallejo marcó los pasados Ironman de 2012 en Brasil, 2013 en Gales "donde fui la única sudamericana", 2014 en Palma de Mallorca en España, 2016 en México, 2017 en Mar del Plata "donde fue la primera vez que se hizo una competencia de este tipo en Argentina", comentó.

Correr para Gabriel Vallejo no es fácil, sin embargo hace todo lo posible para combinar su vida privada, el trabajo y los entrenamientos. Sin dudas un gran ejemplo para los amantes del deporte amateurs que con esfuerzo y dedicación entrenan día a día para llevar el nombre de Jujuy a lo más alto de las competencias. De perfil bajo, la jujeña intentar meter un podio, será difícil, pero no imposible, porque a la hora de largar está en iguales condiciones que el resto de las competidoras.

Hoy parte rumbo a Buenos Aires y desde allí a Sudáfrica. El fin de semana tendrá todo listo para largar en un nuevo ironman.