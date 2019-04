Juan Jurado obligado a hacer las defensas

Juan Jurado comenzó con los preparativos de cara a la defensa de los títulos que ostenta, latino supermosca OMB y el Argentino mosca. El próximo mes de mayo estaría peleando en Buenos Aires.

Por eso, comenzó con los trabajos a pleno "entrenando como siempre, poniéndonos a punto en el Power Center, muy agradecido a Marcelo Flores que me brinda este espacio hermoso, tenemos todo lo que alguna vez cuando comenzaba con el boxeo amateur soñaba tener, estar en un piso de goma Eva", expresó el boxeador de barrio El Chingo agregando que "eso te da mucho más animo, saber que tenés una persona al lado que te apoya, te brinda, te da consejo, eso es bueno para un boxeador, un deportista, que te apoyen, uno solo lamentablemente no puede, es muy difícil sobre todo en este deporte que sabemos los que lo practican vienen de un pasado feo, una niñez complicada, con padres agresivos, pobreza, por eso estoy agradecido al Power Center que me brinda un espacio".

"Harry" Jurado contó cómo viene el calendario de trabajo: "No hay fecha confirmada, pero nos vamos a hacer la puesta a punto a Buenos Aires para pelear en mayo, el 10 viajo a reunirme con mi equipo y hacer todo lo que sería boxeo, guante, manopla, guanteo, me viene bien porque tenemos muchos profesionales allá de muy buen nivel, allá los profesionales son comunes, hay muchos".

El campeón latino se refirió a la situación que atraviesa: "Sigo siendo lo que fui siempre, vivo con lo justo y no me alcanza para pagar un sparring, todos me daban por perdido, preguntaban qué pasó con Harry, que Harry dejó el boxeo, pero aquí estoy, sigo en pie, pero mucho tiene que ver la parte económica, no tengo apoyo, nadie quiere invertir, está todo muy caro, ellos trabajan con dólares, por eso también no se ve tanto boxeo en Argentina y los promotores están sacando a los boxeadores afuera del país", explicó agradeciendo "el apoyo del intendente Chuli Jorge que me acompaña, pero a nivel provincia me sentí un poco abandonado".

Eso sí, Juan Jurado jamás pensó en dejar de boxear, "nunca, menos ahora en este momento que es donde tengo que hacer lo último que me queda, quemar los últimos cartuchos, puedo dar mucho más, sé cuándo será el momento de dejar, uno no tiene que ser un especialista en boxeo para darse cuenta que cuando comienzas a perder es porque tu ciclo, tu momento se terminó, uno debe dejar en el momento justo, y así será, cuando vea que no da para más haré un paso al costado, por eso reitero pelearé hasta los 35 años". Sucede que "Harry" Jurado aún mantiene intacto el sueño, "aún mantengo el sueño de pelear por el título del mundo y ser campeón del mundo, nada es imposible, quiero comenzar a pelear en otros lugares, la otra vez se me presentó una chance para ir a Estados Unidos pero mi entrenador decidió no aceptarla porque hace un año no peleo, y tenía razón, espero se dé más adelante", finalizó Juan Jurado que comenzó a preparar la defensa del título latino OMB y el cetro Argentino.