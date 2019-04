Las lágrimas de Miguel “Tucu" Juárez

Rodrigo Soria ya remató cruzado y puso cifras definitivas a la serie de la semifinal de la Liga A2 ante Policial de Formosa y por ende la clasificación a la final y el ascenso a la A1. Fueron muchas emociones juntas en un solo momento y el DT de Fundación Jujuy Vóley estalló en lágrimas. Eufórico, el “Tucu” declaró: “A Jujuy Vóley se lo respeta en todos sentidos muchachos”, apuntó.

El DT del “diablo azul”, remarcó. “Esto es Flaco Muro, esto es pasión la hinchada, aquí se juega al vóley”, sostuvo al recordar a uno de los mentores y referentes de Fundación.

Por momentos parecía que se complicaba la semi con Policial, “es difícil jugar con tanta gente una semifinal, un equipo fuerte como Policial, los chicos hicimos un par de cambios, están todos cien por cien, hay que disfrutarlo”.



Consultado sobre si jugarán la Liga A1, algo que este año no pudo ser por razones económicas, pero el entrenador de Jujuy Vóley fue contundente, “no sé, eso ya es cuestión de los dirigentes, yo estoy aquí para que la gente disfrute del vóley”. Sin embargo, Miguel Juárez destacó que hoy “lo disfruten, estamos en una final, todo al ciento por ciento”, puntualizó al tiempo que agregó que “hay que apoyar a Jujuy Vóley cien por cien, estos pibes hace tres meses que entrenan al ciento por ciento, estamos muy contentos”.

La clave de Fundación estuvo en el grupo, “hicimos cambios, entró uno, entró otro, hubo una rotación y no se sintió en el juego, todos trabajan para estar y aportan un granito de arena”, sostuvo Juárez.

Consultado por qué Jujuy está otra vez en la final de la A2, recordemos que es el actual campeón, el “Tucu” Juárez remarcó: “Por entrega, la pasión, entrenamos todo el día, se matan por la pelota, no dan perdida ninguna pelota”.

La felicidad del técnico pasa porque “en el inicio de la temporada habían 35 clubes, hoy quedan dos y uno de esos es Jujuy, cómo no festejar y estar feliz”, finalizó Miguel Juárez.

La primera final se jugará el sábado desde las 21 ante Ateneo de Catamarca en el estadio “Federación de Básquet”.

Fundación buscará hacer diferencia y definir la serie en Catamarca. El plantel retoma los trabajos con miras al trascendental encuentro, recordemos que Jujuy Vóley defenderá el título logrado el año pasado, ya que es campeón vigente del certamen.