Lescano: "Es la más grande del Noroeste"

La singularidad del Gran Maratón de El Tribuno de Jujuy es que su amplitud e inclusión son indiscutibles y en esta 13º edición, el domingo 2 de junio desde el RIM 20, no será la excepción porque contará nuevamente con la participación de atletas especiales y entre tantos el reconocido paralímpcio Miguel Lescano con su hand bike (bicicleta de mano).

A los 14 años Lescano sufrió un accidente automovilístico que lo dejó sin poder caminar y encontró en el atletismo un cable a tierra.

En su diálogo con El Tribuno el salteño contó que "gracias a Dios hoy -por ayer- volví a entrenarme porque el viernes volví de Los Ángeles, fue un largo viaje pero cumplí mi sueño de competir en el Maratón de Los Ángeles, fue una experiencia espectacular donde salí 14º entre los 40 competidores en sillas de ruedas y 15º en la general entre los 20.128 atletas en los 42 KM".

Inmediatamente aseguró que "el 2 de junio estaré presente en Jujuy en El Maratón de El Tribuno que a la vez me servirá como entrenamiento porque el circuito tiene muchas subidas y bajadas. Es muy importante correr en Jujuy porque la exigencia es única. Desde el 2010 que participo todos los años y ahora cumpliré 13 años", agregando que "no me lo pierdo por nada del mundo y vengo evolucionando, estoy en un gran nivel, además creció en gente, jerarquía y las categorías participantes. Todos los años se suma mucha gente de todos lados y para mí es el maratón más grande del Noroeste Argentino", afirmó.

El empleado de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta adelantó que

"me estoy preparando para viajar a EEUU el 22 de junio en la Grandma’s Marathon (Maratón de la Abuela) y ando buscando ayuda para viajar a Duluth (Minnessota) y será importante hacer un buen papel porque allá es todo llano y la exigencia en Jujuy siempre es alta", acotando que "para el 2 de junio estaremos con otros atletas en sillas de rueda como Norma Ramos de Buenos Aires, Esteban Roldán de Santa Fe, Walter Lazarte de Santiago del Estero, Mauro Chocobar que es mi alumno. Después habrá varios chicos de Jujuy. Antes tengo el medio maratón de Rosario (Santa Fe) que es el 19 de mayo y es organizado por New Balance y la Federación Rosarina que me servirá para probar velocidad", sentenció Lescano.

Mañana inicia preinscripción

La preinscripción para el Maratón de El Tribuno de Jujuy comenzará mañana a través de la página www. maratoneltribuno.com.ar y también podrán preinscribirse en las oficinas de El Tribuno de Jujuy, Belgrano 246, S.S. de Jujuy. Por consultas comunicarse de lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 20 al 0388-4237800.