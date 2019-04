Talleres cumple el jueves 75 años de vida

Atlético Talleres de Perico está de fiesta.

El jueves cumplirá 75 años esta histórica institución deportiva en todo nuestro territorio provincial.

Es identidad de Perico, hoy es un club que es reconocido por su gente, por el masivo acompañamiento de sus hinchas, que ponen todo y más en cada campeonato para alentarlo a donde vaya.

La dirigencia y los hinchas del famoso "expreso azul" preparan una gran celebración para el jueves, a las 20 se prevé que se encuentren todos los simpatizantes para compartir un locro popular, que se realizará gratuitamente de parte de las agrupaciones para todos los presentes. También habrá un espectáculo, formándose una mini peña en el microestadio, en el que tocarán bandas musicales y se realizarán homenajes a las glorias del club.

Se va a ornamentar el "tinglado azul" con trapos, globos y cotillón blanco y azul, todo será gratis y abierto para todo público, organizado por las agrupaciones de Talleres y la actual Comisión Directiva del club.

Enrique Barro, presidente de Talleres, dijo que "ya hicimos todos los trámites para hacer el festejo, el día cuatro de abril cumpleaños del club, ya nos reunimos con todos los hinchas, las agrupaciones, nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer una locreada, es totalmente gratis, vamos a contratar grupos folclóricos para que esto sea tipo peña, para que la gente realmente vaya y disfrute el cumpleaños del club, por eso los hinchas mismos van a salir a pedir colaboración, les dimos el sellado para que puedan hacer las notas a los comercios, para que todo sea transparente y legal".

El dirigente además agregó que "lo del partido de las glorias de River con Ortega y Cavenaghi, es ajeno a nuestra institución, nosotros firmamos un contrato con los muchachos organizadores, ellos juegan en la tarde en el estadio, pero en el microestadio los festejos lo hacemos nosotros en la noche a partir de las 20".

Vale apuntar que en horas de la tarde se jugará el mencionado partido con la presencia del jujeño, excrack de la Selección Nacional, y se espera un importante número de simpatizantes en el estadio "Plinio Zabala" para ver en acción a las viejas glorias riverplatenses y de Atlético Talleres de Perico para festejar el aniversario.

Torneo Regional



En la apertura del cuarto mes del año, abril, ayer desde el Consejo Federal de AFA se dieron a conocer los cruces de la Etapa Final de los 8vos de final que se jugará la ida el domingo 7 del corriente y la vuelta el 14.

A continuación se detallará cómo serán los cruces de la región Norte del Torneo Regional 2019 que involucra a los representantes jujeños. Recordando que el torneo ofrece 4 ascensos al Torneo Federal A.

Así será que Deportivo Tabacal (Salta) vs. La Viña (Jujuy); Talleres (Jujuy) vs. Independiente de Yrigoyen (Salta); Monterrico SV (Jujuy) vs. Atlético San Pedro (Jujuy); Central Norte (Salta) vs. Cuyaya (Jujuy); Concepción (Tucumán) vs. Mitre (Salta); Amalia (Tucumán) vs. San Antonio (Salta); El Galpón (Salta) vs. Sportivo Guzmán (Tucumán) y Ñuñorco (Tucumán) vs. Barrio Obrero (Salta). Un dato que no es menor marca que los primeros equipos mencionados en los cruces primero serán visitantes y definirán la serie de local.

Serán partidos a todo o nada.

Copa Jujuy



Finalmente hubo corrimiento entre los equipos de las 5 Ligas de nuestra provincia (Jujeña, Departamental, Puneña, del Ramal y Regional) para disputar la Copa Jujuy 2019 después de conocerse los clasificados a los play off del actual Regional Federal Amateur.

Gimnasia y Zapla por sus recientes participaciones en torneos afistas arrancarán desde los 8vos de final, pero a ellos se le sumaron Monterrico San Vicente y La Viña por la zona 1 y Talleres y Atlético San Pedro por la zona 2.

Aunque faltan confirmarse los cruce el 18 iniciaría el certamen.