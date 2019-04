"El alquiler es mucho menor al que dijeron"

Luego de que el gremio de docentes del nivel secundario (Cedems) decidiera cerrar las puertas del Jardín de Infantes Maternal (JIM) que funcionaba en Perico, la propietaria del inmueble que alquilaba desmintió las versiones vertidas por una docente del gremio.

En el lugar trabajan 7 docentes y un secretario que se quedaron sin trabajo debido al cierre de la institución en Perico.

"Ellos tienen un contrato a través de una inmobiliaria y no voy a hablar de precios porque no viene al caso pero está muy alejado del monto de alquiler, es mucho menor al que hicieron público. El tema principal es que solamente fueron inscriptos 38 alumnos en este ciclo lectivo y por supuesto tuvo que cerrar. Me dijeron que no iban a continuar y les dijimos que podrían quedarse hasta 3 meses gratis para que consigan un lugar, pero ellos decidieron irse del lugar", dijo la propietaria.

"Me sorprende que pongan como excusa la suba de un alquiler que estaba firmado en el contrato y no el tema de fondo, que tiene que ver con la desconfianza de toda una comunidad periqueña que optó por no inscribir a sus hijos en el Jardín de Infantes Maternal", añadió.

La institución para el inicio escolar de los niños funcionaba en Lavalle 129, frente a la plaza principal de la ciudad periqueña, pero la decisión del cierre despertó desconcierto entre los padres de los niños que durante la semana debieron apersonarse en el jardín para que les devuelvan el dinero que pagaron por inscripción.

La docente del JIM Alejandra Lobos había dicho que "el gremio decidió cerrar la institución, por votación, ahora nosotros vamos a estar trabajando normalmente hasta que se complete el mes y ya se les avisó a los padres que se les devolverá el dinero aportado por la inscripción. También esperamos que todos los chicos sean reubicados en otro lugar". "Para nosotros también fue una sorpresa, aquí sólo nos dijeron del gremio que hubo una suba importante en el costo de alquiler y que más nuestros sueldos, el gremio no tendría la capacidad para pagar todo", añadió.