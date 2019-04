Sentido homenaje en Purmamarca

A 37 años de que las fuerzas armadas argentinas desembarcaran en las Islas Malvinas, los alumnos de la escuela primaria Nº 21 "Pedro Goyena" realizaron un acto escolar en la mañana del lunes para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un emotivo homenaje a los héroes que volvieron y a los que se quedaron en custodia de las islas.

Con el sonido de la campana, los niños, docentes y padres se reunieron en el patio del establecimiento cerca de las 10.30 para iniciar con las actividades bajo un cielo celeste y un cálido sol.

Las Banderas de Ceremonia hicieron su entrada ante los aplausos de los presentes. La Bandera Nacional fue portada por Keila Mendoza y las escoltas Noely Paredes y Julieta Valdiviezo, mientras que la Bandera Nacional de la Libertad Civil fue llevada por Enzo Valdiviezo y los escoltas Lourdes Guzmán y Fabricio Tolaba.

Con profundo sentimiento patriótico cantaron el Himno Nacional, el Himno al Éxodo y luego de realizar un minuto de silencio, en reconocimiento a las hazañas de los soldados, entonaron la Marcha de Malvinas cerrando con fuertes aplausos.

La docente Ester Cari brindó palabras alusivas en las que expresó ue "un 2 de abril el cielo de Malvinas fue más blanco y celeste que nunca, las tierras de las islas estaban siendo acariciadas por el caminar de los soldados argentinos, algunos casi niños. Nuestra bandera flameaba orgullosa, el viento del sur besaba sus colores, un viento tan fuerte que la convirtió en jirones, jirones que aún perduran en muchos rincones de la Argentina esperando volver a flamear para siempre. Ese día llegará porque nuestro pueblo jamás se rendirá".

Los pequeños de la sala de jardín subieron al escenario para contar sobre los recursos naturales que poseen las Islas Malvinas junto a Luciano Liquín que recitó una poesía. Al recitado también se sumaron los niños de 3º grado y los de 5º grado realizaron un acróstico.

En pocos minutos los niños de 3º grado volvieron para interpretar una sentida dramatización sobre la guerra haciendo emocionar a todos y realizando una magnífica actuación. La música llegó de la mano del talento de los alumnos de 7º grado Benjamín Cruz y Camilo Guari, quienes junto al docente Adrián Carrazana tocaron el reconocido tema musical "Guanuqueando". Para cerrar el acto se realizó la entrega de un reconocimiento a Luciano Liquín, conocido como "Picaso", excombatiente de Malvinas.

Lucrecia Liquín, sobrina del mismo, recibió la distinción en su nombre.

Malestar en Palma Sola

MUDO TESTIGO DE LA DESIDIA / MONUMENTO A CAÍDOS EN MALVINAS EN PALMA SOLA.

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de Abril” de Palma Sola denunció que las autoridades municipales no cumplieron con la promesa de reconstruir el monumento a los caídos y veteranos que fue destruido por un aluvión de agua y barro en 2001.

Desde entonces el centro venía año tras año pidiendo se les cediera un nuevo espacio, ya que no se podía reconstruir en el mismo lugar por haber sido declarado “zona de desastre”, logrando recién el año pasado luego de 17 años el instrumento legal, es decir la ordenanza cediendo un espacio para la plazoleta en el barrio Nueva Esperanza.

Posteriormente en el acto central de homenaje a los héroes y veteranos de guerra de Malvinas, el 2 de abril de 2018, el intendente Fernando Agüero en su alocución se comprometió a inaugurar la primera etapa el 10 de junio pasado, lo que no sucedió. Lo hizo ante la presencia de autoridades nacionales y provinciales que nuclean a los veteranos de guerra y representantes de otros centros de Salta y Jujuy. En dicho acto se encontraban presentes también concejales, autoridades policiales, directores y abanderados de establecimientos escolares e instituciones civiles y pueblo.

Ese compromiso no sólo no cumplió, sino que además le retiró toda ayuda, aduciendo no tener recursos ni mano de obra. El jefe comunal se había comprometido además a recategorizar a un veterano de guerra que se desempeña en el municipio, pero tampoco cumplió. Aún lo mantiene barriendo y limpiando la plaza. El veterano Roberto Tejerina manifestó estar muy dolido por la actitud del intendente, “teniendo en cuenta que se consiguió parte del material, para la construcción del monumento a los héroes de Malvinas y ni así recibimos respuesta alguna que con tanta emoción anunciamos a casi un año y no pasó nada”. (Verónica Vallejos)

Los actos en la provincia

La plazoleta Caídos en Malvinas, ubicada en Santibáñez esquina Yaraví de esta capital, será escenario hoy desde las 9 del acto conmemorativo del Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia se iniciará con la concentración de veteranos, autoridades, formaciones militares, de seguridad, instituciones escolares y tradicionalistas. Media hora después está prevista la presentación y saludo a la Agrupación “2 de Abril”, izamiento de las Banderas nacionales, entonación del Himno, colocación de ofrendas florales, minuto de silencio, invocación religiosa, palabras alusivas y Marcha a las Malvinas. Posteriormente se desarrollará el desfile cívico militar.

En Palpalá

La comuna palpaleña y la Asociación de veteranos de guerra “2 de Abril” anunciaron que los actos de hoy se llevarán a cabo a las 10 en la plaza Héroes de Malvinas, ubicada en avenida del Congreso, entre Río Paraná y Río Chubut del barrio San Ignacio de Loyola. Tras el izamiento de la Bandera, entonación del Himno, colocación de ofrenda floral y minuto de silencio, se escucharán las palabras del veterano de Malvinas, Oscar Chiliguay; el intendente, Pablo Palomares, y de un docente del Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas”. Posteriormente, Marcha a Malvinas, retiro de Banderas de Ceremonia y cierre de la evocación. Previamente, a las 8.45, en la plaza Soberanía Nacional del barrio Canal de Beagle, rendirán un homenaje al cabo primero de artillería Ángel Fidel Quispe. Allí colocarán una ofrenda floral, habrá un minuto de silencio y palabras a cargo del presidente del centro vecinal Walter Armella, un docente y del intendente Palomares. Luego se entonará la Marcha a Malvinas, siguiendo el retiro de las Banderas de Ceremonia y desconcentración.

En El Talar

Los actos centrales tendrán lugar mañana a partir de las 19 en El Talar. A esa hora tendrá lugar la recepción y concentración en la Seccional 43º, para a las 19.20 trasladarse al monolito a Malvinas, donde se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa de la gesta de 1982.

En San Pedro de Jujuy

Con una sesión especial del Concejo Deliberante en la Casa de la Cultura, ubicada en Sarmiento 356, se iniciarán hoy a las 8 los actos del Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas. Luego, a las 11, se desarrollará a cabo el acto central en la plaza Belgrano, con la presencia de autoridades municipales y de la Asociación de Veteranos y Caídos en Malvinas de San Pedro.

En Juella

Los actos en Antiguito Chico, organizados por el veterano de guerra Nicolás Toconás, se llevarán a cabo hoy a las 9 en el paraje donde está emplazado el santuario a los mártires de Malvinas y funciona un museo. La conmemoración se iniciará con el ingreso de las Banderas de ceremonia y de las imágenes de la Virgen del Rosario, patrona de Juella, y la Virgen de Guadalupe, acompañadas por las bandas de sikuris de San José y Huichaira. En la oportunidad se escucharán mensajes, se realizará un minuto de silencio; ofrenda floral a cargo de representantes de instituciones invitadas y a los quince héroes jujeños a cargo de alumnos de la escuela primaria de Juella. Tras el retiro de las Banderas, se escucharán un poema y palabras alusivas. Seguirán números artísticos. Tras entonarse la Marcha de las Malvinas, se producirá la desconcentración y recorrida por el Museo de