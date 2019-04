Reanudan el debate de proyecto contra los barras

El debate del proyecto que aumenta las penas contra barras bravas se reanudará mañana en el marco de un plenario de comisiones de Legislación Penal y de Deportes de la Cámara de Diputados, al que fueron invitados dirigentes y referentes del fútbol, aunque permanecen las diferencias en los bloques, y la posibilidad de arribar a un dictamen de consenso sigue lejana.

Si bien el oficialismo debió aceptar la semana pasada un planteo opositor, que pidió postergar la firma del dictamen y convocar a dirigentes e interesados en el tema para escuchar las diferentes voces, la posibilidad de llegar a un texto de consenso permanece aún lejana.

La iniciativa había sido aprobada en general (por 201 votos a favor y 3 abstenciones) el 18 de diciembre pasado en sesiones extraordinarias, pero el proyecto finalmente fue enviado nuevamente a comisión, ante la falta de acuerdos en el recinto durante su debate en particular.



La semana pasada el proyecto volvió a ponerse en la agenda y la intención del oficialismo era debatirlo en el recinto en la primera sesión ordinaria, pero la firma del dictamen fracasó nuevamente debido a la falta de acuerdos, ya que existían al menos cinco posibles dictámenes, uno de Cambiemos y cuatro de la oposición.



"Me parece importante tener tiempo de escuchar a dirigentes que tienen una visión que desde afuera no la podemos percibir, que conocen los manejos internos, realidades y presiones que reciben directivos, los que han denunciado en algunas oportunidades. Ojalá vengan. Hay mucho por hacer, pero hasta ahora nadie hizo nada, ni la AFA ni nadie", aseguró a Télam la diputada Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja.

Al plenario de Legislación Penal y Deportes, a cargo de Daniel Scioli (FPV-PJ), previsto para las 15 en el anexo "C" Diputados, fueron invitados el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; de la Superliga Argentina de Fútbol, Mariano Elizondo, y el director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero.



También fueron invitados por Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, y de la Asociación Argentina de Arbitros, Federico Beligoy.

Sin embargo, según trascendió, sólo confirmó su presencia Madero, en tanto que en lugar de Tapia podrían concurrir otros dirigentes de AFA.

Para Burgos, "no se trata de una cuestión de números sólo para tener un dictamen", y se preguntó "de qué sirve que vuelva a caer el proyecto. No es que el oficialismo va a perder o ganar. Se trata de brindar medidas concretas para resolverle los problemas que afectan a la gente que va a las canchas y sufre la acción de los violentos".



"Que cada uno diga por qué no quiere avanzar y ahí empezaremos a hablar en serio", enfatizó en diálogo con Télam la diputada radical.