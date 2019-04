"Noto cierta animosidad en contra mi persona"

Luego de que el fiscal Aldo Lozano a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Público recusara al juez de Control Isidoro Cruz Nº 4 en la investigación del expediente conocido comúnmente por los jujeños como "Megacausa", el magistrado respondió al planteo y dijo que nota "cierta animosidad en contra de su persona por parte del Ministerio Público Fiscal".

"Creo que hay una predisposición, una animosidad de la misma cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respecto a este juez, que pretendió dar extrema gravedad a una cuestión que podría haberse subsanado con otro decreto y no mediante una resolución como un recurso de reposición con apelación de subsidio", dijo a nuestro medio el magistrado.

En el pedido de recusación, el fiscal Lozano había hecho referencia a una supuesta falta de imparcialidad por parte del juez de Control, a lo que Isidoro Cruz respondió en primer lugar que "la doctrina que citan en su agravio, son propios del viejo sistema de investigación, un sistema inquisitivo y estamos en un sistema acusatorio. Es más flexible que permite subsanar cualquier cuestión que pueda producirse sin profundizar ni dilatar el proceso".

Remarcó el fiscal Lozano en otro párrafo de su extensa presentación en el hecho de que Cruz "no quiso asumir su rol de investigador y no formuló pregunta alguna".

MPA / FISCAL GENERAL SERGIO LELLO SÁNCHEZ Y EL FISCAL ALDO LOZANO.

Desde la Fiscalía, se puso como ejemplo que al momento de tener que ser indagado el exgobernador Eduardo Alfredo Fellner, esto no sucedió y a través de ello "quedó de manifiesto que jamás quiso asumir su rol de investigador, ya que no formuló pregunta alguna, circunstancias que por su gravedad afectan su imparcialidad e independencia", decía la acusación.

Ante esto, Cruz respondió: "Me permito leer este párrafo del Nuevo Código que hace referencia a otra cuestión de importancia es que la investigación sea dirigida por fiscales no por jueces, de esta forma el organismo encargado de acusar será quien defina la estrategia más conveniente. Alejando al juez de su rol de parte en que fue colocado al ser encargado a la investigación de la causa".

Además el megistrado invocó el artículo 20 del Código Procesal Penal de la provincia, "contradiciendo el artículo que cita el fiscal Lozano en su nota periodística que dice que "los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal, la que será ejercida por el Ministerio Público Fisca". Es decir que yo como juez que controla la investigación, no puedo complicar la situación de ningún inculpado", dijo.

"No me puedo involucrar preguntando a los imputados, eso es tarea de los fiscales. Si así fuera las partes, me pueden recusar por tomar parte en el protagonismo de la supuesta actuación de la persona que se encuentra inculpada. Yo debo mantener la imparcialidad y son las partes, quienes deben preguntar y yo controlar la investigación que se haga respetando las normas del proceso".

Multiplicidad de los elementos probatorios

El juez de Control Nº 4 sigue sosteniendo que en “un 95 y más por ciento la causa está producida en cuanto a los elementos probatorios”, por ese motivo decidió dar por concluida la etapa de recepción de pruebas, y ese fue uno de lo puntos que terminó en la recusación al magistrado, por parte de los investigadores.

“No es cierto lo que dice el fiscal Aldo Lozano, que falta una multiplicidad de pruebas y tal es así que desde estando el juez suborogante en mi ausencia, esa supuesta multiplicidad de pruebas no se han propuesto nunca.

Quizás algunas pruebas que son complementarias a la investigación, y yo sigo sosteniendo que de acuerdo al artículo Nº 394 del Código Procesal Penal se puedan producir en instancias de juicio”, dijo el juez.

“Creo que hay pruebas suficientes para la requisitoria que podrían realizar y cumplimentar en instancia de juicio. Además en la recusación, el fiscal manifiesta que este Juzgado de Control no ha producido todas las pruebas que ellos propusieron. Se han incorporado 10 cuerpos más de pruebas producidas por parte de nosotros. Es injusto en cuanto a los agravios que hace el fiscal Lozano, que es un fiscal que recién llega a la causa, hable en esa dimensión. No sé si habla por su persona o estará hablando por el MPA a través del fiscal general (Sergio Lello Sánchez), que siempre él emite opinión y directamente baja directivas. No sé si hay independencias de los fiscales de Investigación, pero con todo esto, yo tengo mis sospechas”.

El tribuno de Jujuy había publicado una nota el pasado mes de febrero, en la que el fiscal general del MPA Lello Sánchez había dicho que “(Isidoro) Cruz no puede seguir interviniendo en la causa”.

“Pienso que estos agravios manifestados en mi contra, tiene que ver con otra causa de instancia privada, donde mi persona resolvió de forma contraria a las pretensiones de los mismos integrantes del MPA (Lozano y Lello Sánchez), donde se puso en evidencia en forma grave de cómo pretenden manejar a los jueces, me parece que eso remite una gravedad institucional, muy seria que se debe tener presente”, dijo el magistrado.

La respuesta a la recusación será remitida esta jornada y en un corto plazo Cámara de Apelación debe resolver sobre este planteo, donde el fiscal calificó de parcial al juez el viernes de la semana pasada.