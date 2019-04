Salvan sus vidas de milagro tras violento siniestro vial

Familias residentes en la provincia de Salta, que se desplazaban a bordo de un automóvil por la ruta nacional 34, salvaron milagrosamente sus vidas en la mañana de ayer, tras un impresionante vuelco que se registró en el sector conocido como "la curva de la muerte", distante a 13 kilómetros al norte de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Afortunadamente, no se registraron víctimas, solo daños materiales en el rodado. Al momento arribó personal del Same que asistió a la familia, constando que no presentaban heridas de gravedad, también lo hicieron efectivos de Gendarmería y de la Secciona 26º de barrio Belgrano, montando un operativo de prevención y cortando el tránsito por el carril derecho.

Fuentes oficiosas indicaron que el hecho se registró poco antes de las 9 de ayer, sobre la ruta nacional 34, a la altura del paraje "Monte Alto", donde se encuentra una peligrosa curva, que se ha cobrado innumerables víctimas.

Por el lugar en sentido sur norte, a bordo de un automóvil marca Fiat, circulaba un hombre identificado por la policía como Mario S., mayor de edad, domiciliada en la vecina provincia, junto a otras cuatro personas más, su esposa y la familia de un primo, entre ellos un niño.

Si bien el conductor trabaja como remisero, se supo que había tomado unos días de descanso para viajar con su familia y la de su primo hasta la ciudad boliviana de Tarija.

Antes de llegar a la mencionada curva, el conductor redujo la velocidad, y por causas que se investigan, perdió el control del volante, mordió la banquina provocando el reventón de los dos neumáticos delanteros por lo que e automóvil comenzó a dar varios tumbos hasta quedar volcado con las cuatro ruedas para arriba.

Tras percatarse del vuelco, conductores que transitaban por el lugar, detuvieron la marcha y se solidarizaron con la familia, ayudando a todos a salir del interior y con sogas lograron dar vuelta el automóvil.

Al momento arribaron ambulancias del Same, también lo hizo personal de Gendarmería nacional y de la Seccional 26º de barrio Belgrano, constatando que no se registraron víctimas.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la seccional 26º de barrio Belgrano con la participación de la Delegación Fiscal Nº 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari.