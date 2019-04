Serrano: "Talleres no subestima a rivales"

Cada vez falta menos para el trascendental encuentro entre Asociación Atlética La Viña y Atlético Talleres.

En los hinchas periqueños expectativa es enorme, ya que en las primeras horas de venta de entradas en Perico se vendieron más de 1.000. Todavía quedó un remanente, que hoy desde las 9 se pondrá a disposición de los hinchas en la sede del club en calle Villafañe de Perico. Vale remarcar que no habrá expendio en San Salvador de Jujuy.

El partido de ida por estos octavos de final del Regional Amateur, se jugará mañana a las 16 en el estadio "La Tablada" de la ciudad capital y con el arbitraje del salteño Aníbal Alfaro.

Para este cotejo el entrenador Gustavo Módica prevé hacer dos cambios, respecto al anterior encuentro donde su equipo viene de golear por 3 a 0 a Independiente de Irigoyen, según lo visto en la última práctica de fútbol, ingresarían Zampini por Navarro y Quintana por Esparza, además de conservar una línea de tres en la defensa, predominando siempre el ataque en el "expreso".

Talleres saldría a la cancha con Matías Llanos en el arco, línea defensiva con tres centrales, con Mariano Arroyo por derecha, Jorge Serrano como libero y por izquierda el ex Colón de Santa Fe Matías Miguel, en la zona de medios, Mauricio Vilca por derecha, doble cinco con Federico Quintana y Milton Blanco, mientras que por izquierda el juvenil Mauricio Aguirre.

Adelante jugaría un tridente ofensivo, con el capitán Maximiliano "Pony" López, Darío Zampini y el goleador Carlos López, es subjetiva la posición, ya que quizás Zampini se retrasa para ser un volante más y por ahí también el capitán podría cumplir la función de media punta.

El defensor central Jorge Serrano habló con El Tribuno de Jujuy y dijo que "esta semana fue muy tranquila después de la clasificación, fue un gran desgaste, partidos muy duros con Independiente, ahora nuestra mente puesta en La Viña, encaramos una semana con confianza pero nunca subestimamos al rival, vamos a poner la misma seriedad que pusimos con Independiente, ellos son un equipo difícil, está a cargo Christian (Corrales), que nos conoce a nosotros y no es un dato menor eso". Además agregó el defensor "la gente nos apoya, sabemos que el partido será muy complicado pero la verdad que el hincha nos apoya mucho, espero que vayan muchos, que nos hagan sentir de local, como en cada cancha donde juega Talleres, en lo personal un buen momento, en técnico me da la confianza y trato de retribuir en los partidos, se hace más fácil porque los compañeros también responden".

Atlético Talleres y Asociación La Viña se juegan mañana a todo o nada de cara al futuro en el certamen afista.

Confianza de Carlés

Disputar cuartos de final de un certamen afista para La Viña será algo histórico y por ello, mañana a las 16 en "La Tablada" ante Talleres, volcará todo potencial en el duelo de ida para soñar con definir la serie en Perico.

El volante mixto del "tiburón", Matías Carlés, en la previa confesó que "no tuvimos mucho tiempo para festejar lo conseguido en Tabacal porque apenas terminó el partido ya pensamos en Talleres y todos los partidos lo asumimos como finales porque son los mejores equipos que quedaron del torneo. Sin ir más lejos, Talleres el año pasado peleó el ascenso y sabemos que será difícil por la clase de jugadores que tiene, pero nosotros tenemos varios jugadores con experiencia y trabajamos pesando en hacer un buen papel", acotando que "en esta clase de partidos, lo primordial es hacerse fuerte de local y tratar de sacar ventajas, ya sea mínima o por lo menos dejar una buena imagen sin regalar nada para que en Perico la revancha no sea tan cuesta arriba", señaló.

El "Tunca", apodo que heredó de su padre -exjugador-, contó que "antes de que empiece todo esto el objetivo primero era buscar la clasificación y después ir viendo como se daba todo porque no es nada fácil conseguir un ascenso sabiendo que todo está muy parejo. Y se dio con San Antonio que era una de los favoritos y hoy no está pero creo que el domingo no habrá presión de ninguno de los dos lados porque ambos tenemos ganas de ganar y de pasar de fase", agregando que "en lo grupal estamos muy contentos y con muchas ansias de que llegue el partido, trabajando para afinar algunos errores que se ven después de cada partido". (Sebastián Castro)