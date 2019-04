"Hoy en día, el ahorro es de un 50 por ciento"

Actualmente, instalar un tubo de gas de 10 m3 sale 35 mil pesos; uno de 12 m3 cuesta 36 mil pesos mientras que uno de 14 m3 sale 38 mil pesos, incluye: mano de obra y oblea. Los datos fueron relevados por El Tribuno de Jujuy en distintos talleres de instalación de cilindros de GNC de la capital.

En la mayoría de los talleres hay facilidades de pago con tarjetas de crédito, pero que tienen un interés de hasta el 35% de acuerdo a la cantidad de cuotas que el cliente elija. De este modo, quienes eligen menos cantidad de cuotas, pueden conseguir un interés bajo de hasta un 15 %.

Fernanda Valdiviezo, propietaria de uno de los talleres, dijo que "en los últimos meses creció la cantidad de instalaciones. En enero y febrero fueron altas en comparación con noviembre" y agregó que en marzo hicieron alrededor de 40 instalaciones.

Consultada sobre los motivos de los clientes para pasar el vehículo a GNC dijo que "los usuarios de vehículos se quejan mucho del aumento de las naftas". "Si los usuarios hacen un chequeo de cuánto gastan en nafta y cuánto gastan en gas por semana, se dan cuenta que el precio del gas es mucho más barato", explicó Fernanda y agregó que "con la diferencia que hacen los usuarios en ese ahorro, el equipo de gas se amortiza en 12 meses".

La vendedora afirmó que "hoy en día, el ahorro entre nafta y gas es de un 50%".

Explicó que el mantenimiento de un aparato de gas es una vez por año y que puede llegar a salir entre 1.000 y 1.500 pesos, depende qué auto sea y qué kilometraje tenga.

Como novedad, Fernanda señaló que cada vez son más los autos de alta gama que se pasan a GNC, que llevan equipos especiales pero que no tienen diferencia en los precios.

Además, anticipó que se espera una suba en los equipos para los próximos meses, ya que los insumos para la instalación y los tubos están dolarizados.

“Achicar gastos”

“El GNC sigue siendo la mejor opción para ahorrar dinero en combustible, en esta época donde más se necesita achicar gastos”, dijo Roberto, quien utiliza su vehículo para movilizarse por la ciudad. “Yo me pasé a gas el año pasado, cuando vi que el precio de la nafta aumentaba seguido”, agregó y explicó que ahorra “entre 3.000 y 3.500 pesos en nafta”. “Yo vivo en Alto Comedero con mi familia, por día hacemos cuatro viajes, porque traemos a los chicos a la escuela y venimos a trabajar”, contó el padre de una familia compuesta por cinco integrantes.

“Además, lo que gastaríamos en colectivo, que también es caro, lo uso para poner gas al auto y poder movilizarnos”, dijo Roberto.

“La nafta no es rentable”

“Nosotros los taxistas somos los que más usamos GNC, imaginate que con el precio que tiene la nafta ahora no podríamos realizar nuestro trabajo”, dijo Carlos. “Yo trabajo 12 horas por día, lamentablemente hoy es poco rentable tener un auto a nafta, el GNC es mucho más barato y si bien no rinde lo mismo, si hacés un cálculo, te ahorrás por lo menos mil pesos en nafta por día”, comparó. Carlos es taxista hace 20 años y actualmente posee un auto que funciona a gas. “Yo usaba antes el auto con nafta, pero ahora el litro sale cerca de 50 pesos, imaginate lo que tenemos que gastar nosotros por día para hacer todos los recorridos que hacemos”, explicó y agregó que “no nos es rentable”.

“Mucho malestar”

Jimena explicó que carga 3 tanques de GNC por semana para poder movilizarse, lo que le implica un costo de 700 pesos aproximadamente. “Si yo tuviera que cargar tres tanques de nafta por semana, no podría”, afirmó. La joven abogada explicó que desde que tiene vehículo utiliza GNC como forma de ahorro. “Me generaba mucho malestar ir a cargar nafta y ver los precios”, dijo y agregó que “a mí no me gusta limitarme con el uso del vehículo, porque recorro distancias relativamente largas, entonces no podría mantenerlo si

tengo que cargar combustible a menudo”. Finalmente, explicó que no gasta mucho en el mantenimiento de su auto y que el GNC es la opción más barata hoy en día.