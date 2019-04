El presidente de la Unión de Empresarios espera que las medidas del Gobierno nacional reactiven el consumo, pero dio a entender que la situación que atraviesan las pymes es muy compleja.Destacó la reunión con el gobernador, a quien se le pidió que gestiones contra los embargos a cuentas de las pymes, planes de pago de deudas accesibles y que no se cobre comisiones a depósitos.

"Son medidas paliativas que no van a generar cambios estructurales"

-¿Cómo fue el primer trimestre del año en materia económica?

-Lo mismo que viene ocurriendo tiempo atrás, luego de la devaluación, con la recesión que hay, la alta inflación -un 4,7% en marzo y un acumulado del 11,8% en 2019-. Vemos una situación muy complicada, sobre todo en el sector pymes, que es a quien representamos. Y si a eso le agregamos la alta presión tributaria que estamos soportando las pymes, los altos costos laborales, generan un combo bastante complicado para el sostenimiento de los puestos de trabajo y empresas.

-¿Cómo está impactando la inflación teniendo en cuenta los altos índices en el NOA?.

-En el NOA la inflación está por encima de la media nacional. Y uno de los problemas específicos pasa por el Decreto 814 del 2001, que era una compensación del IVA como parte de las contribuciones patronales. Eso se está empezando a eliminar, y eso también genera una asimetría con la región del centro. Por otro lado también hay un tema de la Afip con respecto a los embargos de las cuentas corrientes de las pymes, y a la imposibilidad de poder acoplarse a planes de pago.

-¿Cómo están las ventas?

-Venimos con trece meses seguidos en caídas de ventas. Eso se sigue manteniendo, más allá que hay sectores como el turismo que están un poquito mejor, por el hecho de que la devaluación benefició un poco más al sector. Pero también hay un problema que hoy en día tienen todas las pymes, que es la rentabilidad. Hoy estas empresas están trabajando sin rentabilidad y mantener esta situación durante mucho período de tiempo es totalmente complicado, y así está la situación actualmente. Por otra parte, tuvimos una reunión con el gobernador para plantearle todos estos temas, así que veremos qué ocurre, y estamos esperando mejores anuncios nacionales. Hay una cosa que hoy en día es importante que está sucediendo, y es la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, que genera una caída del consumo. Esperemos que con estas medidas que anunciaron se generen condiciones de manera de aumentar el consumo y también bajarle presiones tributarias a las pymes o condiciones favorables para mejorar la situación que están hoy en día.

-¿Usted confía en que habrá un repunte en el consumo luego de los anuncios realizados?

-Sinceramente creo que son medidas paliativas, no creo que vayan a generarse cambios muy estructurales e importantes. Pero bueno, como está la situación todo suma, así que esperemos que alcancen los máximos beneficios posibles.

-¿Es decir que no serían suficientes?.

-No creo, porque por ejemplo se está hablando del "Ahora 12" que va a haber beneficios con tarjetas de Anses y demás para ciertos sectores de la sociedad; obviamente todo suma, eso va a generar un flujo un poco mayor de venta, pero hay problemas estructurales que tenemos que seguir trabajando para poder cambiarlo y poder generar mayor actividad y mayor empleo. Sobre todo hay que cambiar el tema de la generación de empleos, porque durante el 2018 hubo una importante caída, y lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que esto se revierta.

-¿Hay empresas que han despedido personal en este tiempo?

-Si, hay algunos negocios que han cerrado, entonces esto implica automáticamente el despido de personal. Pero se está trabajando para tratar que la situación se pueda sostener y mantener, porque históricamente la pyme no despide personal, porque después le es muy difícil capacitar nuevamente a personas que están integradas dentro de las pymes. Y por otro lado, en las pymes de por sí los empleados no son tan empleados, sino que son parte de la familia. O sea, digamos que de alguna manera, lo primero que no se condena es la fuente laboral.

-¿Qué impacto está teniendo los tarifazos en los negocios?

-Bueno, eso es otra parte que complica la situación entre las pymes. Por ejemplo para una empresa que tiene certificado Mi Pyme actualizado, hay una reducción del 50% en la tarifa del gas. Hoy en día lo que estamos pidiendo al gobernador y tratamos de entre todas las cámaras de los distintos sectores que todos estos beneficios que se dieron para el gas se den también para las tarifas eléctricas. Este es uno de los pedidos que hemos hecho, y otra cosa que tienen las tarifas son los altos impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. Hoy en día una tarifa de luz o gas tiene el 40% de impuestos, entonces esto también afecta el normal desenvolvimiento de las pymes. Así que es un combo bastante complicado pero hay que ver qué es lo que sucede.

-¿Concretamente que le pidieron al gobernador?

-Como dije, uno fue el tema de la Afip para ver que no se produzcan embargos a las cuentas de las pymes; que se generen planes de pagos accesibles para poder darles un alivio a las pymes, y también le planteamos al gobernador que hoy en día los bancos están cobrando el 1% de comisión por depósito en efectivo. Me parece que esto también es una medida que afecta a las pymes. Y con los anuncios a nivel nacional esperamos que mejore toda esta complicada y acuciante situación.