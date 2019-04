Curso de terapeuta holístico

Tiene una duración de once meses y se dictará un sábado por mes.

María Elizabeth Yucra, terapeuta holística, especialista diplomada en bioneuroemoción, indicó que hoy a las 8.30 comienza la segunda cohorte de terapeutas holísticos en Jujuy.

Yucra explicó que la terapia holística hace un abordaje integral de la persona contemplándola como una unidad compuesta por cuerpo, mente y espíritu, y permite iniciar la búsqueda del equilibrio que permita alcanzar la felicidad.

"Cuando nos enfermamos o tenemos una situación de conflicto, debemos abordarlo desde el todo, de una forma integral. No es solo que se enfrenta un cuerpo sino todos los cuerpos. Holístico, me habla de un ser completo. Terapeuta significa que me voy a formar para ayudar a que la persona vuelva a su equilibrio y es complementaria a la medicina tradicional", señaló la docente.

Sobre los objetivos del curso indicó: "buscamos entregar herramientas y técnicas específicas para la evaluación personal, que promuevan el autoconocimiento, la restauración de la salud y el equilibrio de los tres planos del ser humano. Al finalizar el curso, los alumnos podrán desarrollar habilidades para la evaluación y determinación del paciente, identificación y origen de los desequilibrios en cada caso, aplicación de técnicas específicas para restaurar la salud".

El curso dura 11 meses y se dicta un sábado al mes. Cuesta $1.500 mensuales y hoy se hará en el Colegio de Ingenieros (Belgrano 969).