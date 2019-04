Denuncian la falta de médicos y especialistas

Más de mil doscientos vecinos de las localidades de Purmamarca, Maimará, Tumbaya, Volcán y zonas aledañas firmaron una nota elevada a autoridades del Ministerio de Salud de la provincia ante la preocupación por la falta de guardias médicas, enfermería y servicio de especialistas como ginecología, fisioterapia, pediatría en puestos de salud y en el hospital de Maimará.

La nota fue presentada el pasado martes y está dirigida a la directora general ejecutiva de la región Quebrada, Carmen Lavadenz, y por su intermedio al ministro de Salud, Gustavo Bouhid.

Los referentes de las distintas localidades mencionadas, que integran la mesa de gestión del hospital "Doctor Miguel Ángel Miskoff" de Maimará, fueron los encargados de hacer firmar la nota en los distintos pueblos de la Quebrada que se encuentran muy preocupados "por el vaciamiento progresivo del hospital de Maimará y de sus puestos de salud", de acuerdo a lo expresado por los vecinos.

En este sentido, Laura Vilte, representante de Purmamarca que integra la mesa de gestión, señaló que "hay 4 médicos para toda la jurisdicción, lo cual hace que se reduzcan las guardias en los puestos de salud, por ejemplo en el puesto de salud de Purmamarca antes teníamos guardias todos los días pero ahora no, no tenemos médicos los días lunes y viernes. Los médicos hacen un esfuerzo terrible por salir de un lugar y entrar al otro sin descansar muy bien lo cual constituye un riesgo".

Asimismo, sostuvo que "esta situación se da porque no se cubren los cargos que quedaron vacantes como el del doctor Miskoff que falleció, tampoco se cubrió el cargo de traslado del doctor Villa que se lo trasladó a San Pedro. Esto también se da en la parte de administración, cocina, donde se jubilan y los cargos no se cubren, por eso nosotros sentimos que se está vaciando el hospital de Maimará y con ello los puestos de salud de Volcán, Purmamarca, Tumbaya, Maimará y otros de la zona que pertenecen a este hospital"

Además, Vilte recalcó que el año pasado los vecinos dejaron en claro que querían la continuidad de un hospital con atención general de profesionales de distintas ramas como ginecología, pediatría, cardiología, odontología, entre otros.

"La atención de los especialistas se redujo a un día o dos por semana, se dan pocos turnos por lo que no se llega a cumplir con la demanda de los vecinos. Esto se da porque los médicos vienen del hospital de Tilcara y ya no pertenecen al hospital de Maimará".

Puesto de Purmamarca

Por otro lado, se refirió a la situación específica del puesto de salud de Purmamarca. "No tenemos guardia de enfermería las 24 horas, los días de semana la atención es de 8 a 20. El Same está para situaciones de emergencia pero no médica a los pacientes. Los días lunes y viernes no hay guardia médica, ya que esos días eran los que cubría el doctor Miskoff". "Pedimos que haya una guardia médica y de enfermería las 24 horas para Purmamarca, ya que la población ha crecido y también tenemos una gran cantidad de visitas de turistas durante todo el año, sobre todo en temporada alta. El año pasado pedimos equipos para que las personas del pueblo y las que vienen de las comunidades de la Puna puedan hacer fisioterapia pero nunca se compraron los aparatos necesarios, tampoco tenemos ahora atención de la nutricionista que venía antes y ginecología".

Finalmente, Vilte recalcó que "pedimos que el hospital de Maimará que tiene más de 50 años se fortalezca y no que se vacíe, pedimos que se cubran los cargos necesarios para su buen funcionamiento. Esperamos una respuesta favorable por parte de