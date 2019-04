El empuje de los vecinos para mejorar su lugar

El barrio El Chalchalero se encuentra dentro de Los Perales y desde su surgimiento se destaca la colaboración de los vecinos que brindan su aporte para que el lugar crezca y mejore.

Es un loteo de cinco manzanas donde viven más de 120 familias. Cuando se hizo el reordenamiento de los espacios de las viviendas y demás, eran vecinos autoconvocados los que trataban los temas internos del barrio. Luego, desde el año pasado formalizaron ese espacio y se creó el centro vecinal tras haber hecho todas las gestiones necesarias.

Pero antes de formalizarse la institución, el trabajo de los vecinos ya se hacía notar en el barrio realizando todo lo necesario para mejorar las condiciones de vida de las familias del lugar.

Las primeras comisiones fueron elegidas por organismos municipales. Uno de los principales logros que tuvo el barrio fue la construcción del salón de usos múltiples donde hoy en día llevan a cabo diversas actividades.

EL CHALCHALERO / EL BARRIO ES UN SECTOR DE LOS PERALES QUE EN SUS INICIOS SURGIÓ SIENDO UN ASENTAMIENTO.

Los primeros años fueron los más difíciles en El Chalchalero debido a que muchas familias no contaban con la tenencia de sus lotes pero con el tiempo se realizaron los trámites y obtuvieron el respaldo legal para poder pagar sus respectivos terrenos.

Comenzó siendo un asentamiento en los 70 y de a poco se fue poblando. Eran solo tres al principio, luego fueron llegando más en conjunto con la instalación de los servicios, la delimitación de las calles, el cordón cuneta y demás.

El sector se constituyó en dos etapas, la primera fue durante los primeros años de su surgimiento y estaba conformada por unas 64 familias.

Luego, el Gobierno cedió terrenos del barrio a otras personas que provenían de un lugar que se había inundado en un sector de Chijra. Eso ocurrió hace diez años y mediante esa reubicación se instalaron más hogares.

Junto al municipio capitalino también empezaron a realizar acciones como ser campañas de castración y vacunación de mascotas.

Además de realizar las gestiones necesarias en la Municipalidad cuando necesitan algo, se destaca mucho la participación de los vecinos en temas barriales. En reiteradas ocasiones realizan actividades en conjunto como ser arreglo de espacios públicos.

Al respeto, Silvia Quispe, presidente del centro vecinal de El Chalchalero, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "a veces desde el centro vecinal nos juntamos y cortamos el pasto. También tenemos un brote de agua, hay una vertiente que se tiene que canalizar con una máquina de construcción. La misma sale de la casa del vecino y ocupa tres manzanas sobre el canal cuneta y no se puede andar".

"Esa vertiente desemboca en un polideportivo y entra a un CDI así que nos complica el tránsito, ya nos respondieron desde el municipio y nos dijeron que nos iban a solucionar el inconveniente", añadió.

Siguió diciendo que "los vecinos nos llevamos muy bien, nuestra convivencia es buena y cuando hay algo para hacer por el barrio la mayoría participa. Pero nuestro mayor inconveniente pasa por la falta de conciencia de algunos sobre el cuidado de sus mascotas".

Problemas por perros

La principal preocupación de los vecinos es la cantidad de perros que están sueltos en las calles. Situación que genera peleas entre canes y hasta mordeduras a los transeúntes.

Esta situación se da debido a que muchas familias tienen una gran cantidad de mascotas y en ciertos casos no los cuidan como deberían. Cabe destacar que no son todas, solo algunas.

O en otros casos hay algunos hogares que tienen perros de razas que requieren un cuidado especial pero que no lo tienen causando que esos canes ataquen y hasta maten a otros.

Todo esto, que tiene que ver con la falta de tenencia responsable, impacta de lleno en los vecinos que se pelean por estas cuestiones.

Sobre eso, Silvia Quispe comentó que “el lote no puede tener diez perros. Porque queda chico. Entonces me parece que la gente no toma conciencia de los perros en la calle”.

“No digo que los tengan flacos y hambrientos, los cuidan, pero los perros viven en la calle y a causa de eso tuvimos muchos problemas y hasta hubo denuncias penales. Hay algunos que tienen perros de raza Pitbull por ejemplo, y entra a la casa de un vecino y mata a su perro”, indicó. En ese sentido remarcó que “está bien que tengan mascotas pero no deben perjudicar a los demás. Tenemos problemas con el cartero que no entra por miedo a que lo muerdan, algunos vecinos se pelean por este tema, no se puede transitar, etc”.

Compromiso vecinal

Para constituirse como un barrio fue necesario que cada vecino brinde su aporte y colaboración ya sea económica o mano de obra y así arreglar diversos temas de espacios públicos.

“Una vez cayó mucho granizo y una de las entradas al barrio quedó obstruida, y los bomberos no podían ingresar. Entonces decidimos abrir la calle entre los vecinos y con mucho esfuerzo lo logramos”, aseguró Silvia Quispe.

Los fines de semana realizan limpieza en el salón de usos múltiples y sus alrededores, “le pedimos a la gente que no tire la basura ahí”, dijo.

Cuando se creó el barrio, “nos hicieron un censo y se obtuvo el dato de que los chicos que viven acá, en su mayoría, trabajan o estudian y no son delincuentes. Vienen de afuera a delinquir al barrio y se van por debajo del puente”.