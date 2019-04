Pedido para que se modifique la ley de Sida

Por Luis Caraballo

Se declaró de interés nacional a la lucha contra con el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (Sida) en el año 1990 bajo la ley nacional número 23.798, la cual no tuvo ninguna modificación hasta la fecha. Por esa razón, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) pidió una nueva ley para la contención a las personas que viven con VIH Sida.

Son ocho los puntos que desde la Red de Jóvenes Positivos se solicita para una nueva normativa. Entre ellos se encuentran tratamientos sustentables, eliminación de la transmisión vertical, ampliación del diagnóstico, derechos sociales para acceder a la salud, reducción del estigma y la discriminación, participación de las personas con VIH, vinculación al sistema de salud y enfoque de derechos humanos.

La normativa que rige promueve la detección, investigación, diagnóstico, tratamiento, prevención, asistencia y rehabilitación. En concreto, la solicitud es para que las asociaciones civiles puedan intervenir y sean reconocidas por el trabajo que hacen en cuanto a la contención y acompañamiento que hacen hacia los pacientes que son diagnosticados positivos con VIH.

"Venimos pidiendo la nueva ley desde hace dos años y presentamos proyectos, pero no nos dan respuestas. El proyecto hace hincapié en las asociaciones civiles y en su participación, que no sólo asegure la medicación sino también al acceso de médicos que ayuden al tratamiento y que no dejen a la deriva a los pacientes", dijo Nicolás Llanes, miembro y excoordinador de Rajap en Jujuy.

Otro tema es por la "transmisión vertical" que "es un tema que no se conoce bien. Dentro de la provincia y el país queremos llegar al 0% de chicos que nacen con VIH. Las causas que están hoy presentes es porque no les dan las pastillas a tiempo o porque no se detecta a tiempo. Hay profesionales que dicen que no tengan a sus hijos y los dejan a la deriva, hay mucha discriminación en ese sentido, y ha pasado en Jujuy que directamente les decían que se liguen las trompas", contó el excoordinador de Rajap.

La razón por la cual hicieron el pedido es también por las condiciones por las cuales está atravesando la provincia en particular, y el país en general, por la tardía distribución de medicamentos y poca atención hacia pacientes que viven con VIH. Sin embargo, esperan que la situación se regularice y que puedan acceder sin tener tantos controles para un medicamento.

Al respecto, Llanes explicó que "nosotros para poder acceder a las pastillas todos los meses necesitamos sí o sí que no autoricen el pedido con un carnet y que nos las entreguen. Algunas veces los médicos te dan por dos meses, pero las farmacias no. Tiene su lado positivo y negativo ello, porque los médicos te controlan y ven, pero hay personas que viven lejos y no pueden pagar los pasajes o un hospedaje inclusive".

Otro de los objetivos a los que apuntan es llegar a la tasa 0 de transmisión vertical en la provincia de Jujuy, es decir, la transmisión del virus en casos de madres embarazadas a sus hijos desde el vientre. "En la provincia siguen habiendo casos, pero son mínimos los que se presentan", dijo Llanes.

Fortalecer acompañamiento

Difícil situación se encuentran atravesando las personas que viven con VIH en Jujuy. Miembros de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) de la provincia informaron que hasta el momento seis personas intentaron quitarse la vida por la falta de medicamentos y atención que se está registrando en la provincia.

Nicolás Llanes, miembro de Rajap, comentó que "la mayoría de los chicos pasan por esta etapa, porque dar VIH positivo es una noticia que no se comunica bien y no te dan una explicación. El año pasado diez chicos quisieron quitarse la vida y en lo que va de este año, ya van seis. Tiene que ser una tasa cero de suicidio por el diagnóstico de VIH".

"Gracias a la militancia que venimos haciendo y porque se habla más del tema, ya no es un tabú el VIH, se están realizando muchas actividades del Programa Provincial de Sida y asociaciones civiles para que disminuya. ’Dama de Hierro’ con las chicas transexuales para ayudarlas e incluso con la nueva asociación civil que estamos formando ’Vida positiva’, para conocer estrategias en puntos más alejados y poder trabajar estos temas".

Llanes dijo que muchas veces los chicos se guían por internet para informarse, pero esa no es la única opción -dijo- sino que deben pedir información a los médicos y a las organizaciones de contención. Rajap indicó en igual sentido que a esas personas se les está haciendo un seguimiento y brindando más contención.

Recordó que las personas que lo necesiten y quieran contactarse con ellos pueden ingresar al Facebook de "Rajap Argentina" o el número de su nueva coordinadora, Alejandra, (0388) 154972754.

"Nosotros, en este tipo de casos, les brindamos mayor contención y comprensión en sí. No los juzgamos porque quisieron matarse, sino el motivo de por qué lo intentaron, y tratamos de ayudarlo, hablando primero con las familias, y sobre todo acompañándolos", insistió Llanes.