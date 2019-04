Alario: "Cuando River ganó la Copa dije '¡por qué no me quedé!'"

Dejó una huella en River pero no se fue del todo bien del club. El delantero Lucas Alario, actualmente en Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, consideró a Marcelo Gallardo, quien fue su técnico en el Millo, entre los mejores del mundo, y aseguró que extraña “el día a día” en el club de Núñez.

“Lo pongo a Gallardo entre los mejores técnicos del mundo. Si bien yo tomé la decisión de irme de River, Gallardo me respaldó”, declaró Alario, campeón de la Copa Libertadores 2015, en diálogo con Super Mitre Deportivo. “Marcelo me dijo que haga lo que salga de mi corazón y de ahí en más tomara la decisión. Gallardo le llega al jugador tanto en lo personal como en lo futbolístico. Se fija primero en como es el ser humano. Aprendí muchísimo con Gallardo y me gustaría que me vuelva a dirigir. Ojalá en un futuro pueda volver a River, pero depende de muchas cosas”, añadió el delantero. Alario, de 26 años, contó que con Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, “no terminó todo de la mejor manera porque lógicamente no quería que me fuera”. “La Copa que ganó River en Madrid quedará para la historia. No me arrepiento de haberme ido, pero cuando salió campeón otra vez de la copa dije ‘por qué no me quedé, je”, confió el futbolista surgido en Colón de Santa Fe. Además, Alario aclaró su supuesta pelea con Sebastián Driussi. “Me pareció raro que el gordo (Driussi) dijera que no se llevaba bien conmigo, nos llevábamos bien adentro y afuera de la cancha, pero no éramos íntimos amigos”, explicó.

¿Sigue Palacios?

“Tiene que tener la cabeza puesta en River, después si vienen propuestas como han venido y seguramente vendrán, se verá”, dijo su representante Renato Corsi.