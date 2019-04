"Busco espacios donde las personas se encuentren"

Compartir con otros lo que a uno le gusta debe ser uno de los placeres más grandes de la vida. Gabriela Domínguez, pintora muralista hace de esta premisa un mandato diario. El muralismo comunitario le permite compartir el gusto por la pintura con los que se suman en cada proyecto y completan un mundo al que define como "mágico" en donde todos pueden ser protagonistas y olvidar aunque sea por un rato los problemas cotidianos.

La pintora asegura que en los últimos años pintó un mural por mes en diferentes barrios de la ciudad capital.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la muralista nos permitió conocer su mundo y las satisfacciones obtenidas en sus años de pintora de murales.

Gabriela define como una búsqueda constante al proceso en el que logró encontrar aquello que la completa y la hace feliz. Nos comentó que desde adolescente tuvo interés por el arte, inició sus estudios secundarios en la Escuela Polivalente de Arte, pero en un acto de rebeldía abandonó. Su madre la impulsó, casi obligó, a estudiar otra carrera, es así que luego de culminar el secundario estudió para enfermera auxiliar y costurera en la escuela Sarmiento. Sin embargo ninguno de esos oficios le brindaban lo que estaba buscando. Es así que en un viaje a otra provincia retomó su contacto con el arte y estudió diseño. Luego inició el Profesorado de Arte, y posteriormente descubrió de la mano de su maestra Teresa Dionisio la pasión por el muralismo. En su afán de compartir la pasión por este tipo de pintura hoy pinta murales comunitarios.

Realiza obras en donde la construcción colectiva es el ingrediente que enriquece cada proyecto.

"Yo encuentro en el muralismo un lugar donde se produce la resiliencia del arte, un lugar donde uno puede dar y recibe del otro", indicó al definir por qué eligió ese tipo de pintura.

"Busco crear espacios donde las personas puedan encontrarse y a través del arte canalizar sus emociones, su circunstancia de vida. El arte es sanador. Hay personas que no tienen idea de dibujo, de armar un color, o trazar una línea pero cuando juntos podemos crear un mural se sienten significativos y encuentran un valor agregado al momento de la vida en la que se encuentran. Hoy trato de que la gente que menos tiene encuentre un espacio de contención en el arte, aunque sea por un tiempo corto.

Ante la pregunta sobre qué siente cada vez que se dispone a realizar un nuevo mural, nos confía que "es mi mundo, es muy personal, me encuentro ahí, haga frío o calor, la pintura es mi lugar, es mi espacio. Es un mundo lleno de magia y disfruto de compartirlo con la gente. Cada vez que terminamos un proyecto no he visto a nadie que se vaya desilusionado o frustrado, cansado tal vez pero felices. Pintar te hace olvidar de todo".

Buscando entre sus recuerdos, Gabriela indicó que uno de los murales que recuerda con cariño fue el realizado en la escuela de Chorcán en la Puna, donde creó una obra que representara a la comunidad en solo un día, con mal clima y a más de 4.000 mil metros de altura.

Sobre los desafíos pendientes Gabriela nos cuenta que si bien hoy su vida transcurre en la pintura siempre está en búsqueda de nuevos desafíos. "Hoy tengo la suerte de trabajar en el municipio haciendo asistencia a los CPV y Centros Vecinales en zonas vulnerables. Ese es mi espacio, me siento muy cómoda ahí. Pero siempre estoy buscando nuevos desafíos"