La "Pumita" festejó el título con los jujeños

Como una verdadera campeona la "Pumita" aseguró "ahora voy por más". Los títulos se festejan y ni hablar si son a nivel mundial como lo hizo Brenda Carabajal actual dueña del cetro pluma de la FIB (Federación Internacional de Boxeo). El pugilismo jujeño está de pie con la tremenda conquista de Carabajal cuando venció por puntos en fallo unánime a Elena Gradinar en el estadio "Boardwalk Hall" de Atlantic City (EEUU). La "Pumita", oriunda de Palma Sola, no olvida sus orígenes pese a estar radicada en Caseros (Buenos Aires) bajo las alas de Marcela "Tigresa"Acuña, una semana después regresó a la capital de su provincia y anoche fue homenajeada por una multitud.

La campeona al llegar al Paseo de Las Lavanderas, en un autobomba que recorrió algunas calles de nuestra capital, fue recibida por una multitud de jujeños, autoridades provinciales y municipales expresó que "siento muchísimas emociones juntas. Mil gracias por el recibimiento, por acompañarme y no sólo por lo de hoy sino por venir peleándola conmigo. Hay mucha gente que me acompaña desde mis inicios, hace 14 años, que fue exactamente que arranqué con esta locura de ser campeona del mundo. Todo empezó en el gimnasio municipal que estaba en el edificio 1º de Junio con el profesor Miranda que también le dedicó mi título. Uno nunca se tiene que olvidar de donde viene. Me siento contenta, orgullosa de ser jujeña, palmasoleña y de haber llevado a lo más alto a mi provincia", declaró arriba de un ring postrado en el paseo. "Quiero que sepan que no hay nada imposible en esta vida, que con trabajo, constancia, dedicación todo se puede. Es cuestión de ponerse objetivos, metas. Siempre dije que el talento no lo tengo pero si la perseverancia de levantarme todos los días con más ganas. Necesito de ustedes porque voy por más", selló.

