Jorge Rial y Romina Pereiro dieron el sí

Una de las bodas más esperadas del año llegó: Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron, tras casi dos años de noviazgo, con una ceremonia y una fiesta íntima, para unos 90 invitados, que se acercaron a El Abierto, un lugar de eventos ubicado en la avenida Triunvirato al 6000 (Villa Urquiza). El sitio fue elegido por la pareja junto a Claudia Villafañe, que se encargó con su empresa Plan V de toda la organización

Los invitados fueron especialmente elegidos por la pareja, sólo 90 personas formaron parte de ese grupo selecto en el cual había pocos famosos: Marcelo Polino, Valeria Archimó y su marido Guillermo Marín, Paz Cornú, responsable del vestido de la novia, el nutricionista Sergio Verón, la doctora Mariana Gallego y su marido el doctor Mauricio D'Alessandro, los abogados Rafael Cuneo Libarona y Bernardo Beccar Varela, la gerente de Programación de América, Liliana Parodi, Pía Shaw y parte del equipo de Intrusos con Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Guido Zaffora, Débora D'Amato, Damián Rojo y Adrián Pallares, así como los productores generales del ciclo, Ana Laura Guevara y Julián León. Ausentes con aviso: Pamela David y su marido Daniel Vila, por estar de viaje.

La ceremonia arrancó a las 18.30 cuando estaba atardeciendo, siendo ese un detalle que habían pedido los novios y fue por demás romántico ver como se escondía el sol, mientras comenzaba la boda. En el jardín del lugar se montó una carpa y allí estaban la jueza que ofició el matrimonio y Jorge vestido con un traje negro impecable. Rial fue quien recibió a todos los invitados a medida que iban llegando. Romina ingresó con su vestido blanco, una creación de Paz Cornú, escoltada por sus dos hijas, Violeta y Emma, y caminó hacia el lugar donde la esperaba su futuro marido.

La jueza de paz tuvo palabras muy cálidas sobre la pareja y habló de la familia ensamblada que habían construido juntos. Sergio Verón y Tatiana, los testigos de la boda por parte de Romina realizaron un breve discurso en el cual le desearon buenos augurios. En tanto, los testigos por lado de Jorge Rial fueron Beto y su hija Rocío. El amigo de toda la vida del periodista reveló que lo conoció cuando sus hijas eran chicas y también les deseo lo mejor, mientras que la hija menor del conductor del ciclo de América prefirió no hablar, pero entonó las estrofas del clásico que inmortalizó Elvis Presley, Can't help falling in love, con una voz cálida que arrancó lágrimas en la pareja de novios y de muchos presentes.

Fuente: Infobae.