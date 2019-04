Bajó 35 % cifra de jujeños que viajan al exterior

Pese a que el balance turístico en Semana Santa fue positivo debido a que se registró en la provincia un 10% más de turistas que en 2018 con predominio de turistas nacionales según el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, empresarios del turismo expresaron su preocupación ante las dificultades por las que está atravesando el sector privado.

En contacto con El Tribuno de Jujuy el titular de la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo (Ajavyt), Hugo Ovando, indicó que la venta de paquetes de viajes al exterior se redujo considerablemente por la devaluación del peso ante la conversión con la divisa norteamericana.

"El turismo emisivo es uno de los más perjudicados, es decir la venta de paquetes a Brasil, Europa, el Caribe , etc. las ventas han bajado un 35% según la comparación interanual medida entre marzo de 2018 - marzo 2019 a causa de la influencia negativa del dólar. Una situación que está trayendo serios problemas en toda la Argentina", informó Ovando.

Turismo receptivo

Como consecuencia de la disminución de viajes al exterior, destacó que se ha incrementado la llegada a Jujuy de turistas argentinos pero que han adoptado diferentes estrategias para abaratar costos durante el viaje.

"Estamos teniendo problemas en la ocupación hotelera porque la gente está utilizando cada vez más la plataforma Airbnb que ofrece alojamiento en viviendas particulares reemplazando así a los hoteles", explicó.

Agregó que particularmente al turista argentino "muchas veces no le interesa el tipo de servicio sino que se concentran en buscar precios accesibles. Situación que deriva en una competencia desleal". Explicó que algunas personas ofrecen sus servicios de traslado en automóviles particulares, una actividad a la que calificó como "ilegal". "Cualquier persona que comercialice servicios turísticos sin estar legalmente habilitado se convierte en competencia desleal", concluyó.

Los circuitos más vendidos

Desde la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo destacaron que pese a las dificultades por la que atraviesa el sector dentro del ránking interno los atractivos turísticos más concurridos de la provincia son: en primer lugar las Serranías del Hornocal y en segundo lugar las Salinas Grandes, ambas nominadas a formar parte de las "7 Maravillas Naturales Argentinas".

Como tercera opción Ovando indicó que los turistas eligen recorrer las Yungas, con cuantiosas visitas al Parque Nacional Calilegua, el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la selva paranaense, en Misiones y como cuarta opción los recorridos por las Termas de Reyes, las Lagunas de Yala y los diques.

Certamen de las maravillas argentinas

Ya se encuentra en la cuenta regresiva el certamen de las “7 Maravillas Naturales Argentinas”, donde Jujuy tiene como candidatas a las Serranías del Hornocal y las Salinas Grandes.

:Se puede votar hasta el 7 de mayo en www.7mar.com.ar o enviando al 1515 la palabra Horno para optar por el Hornocal o Salinas en el caso de Salinas Grandes.

La tendencia en el crecimiento de votos respecto a la semana del 9 de abril hasta el 16 de este mes mantiene con “semáforo rojo” de “alerta” a las serranías del Hornocal, y en “semáforo amarillo” de estable a las Salinas Grandes.

Aclaran que no expresan volúmenes en la votación pero sí la estabilidad o disminución relativa de los sufragios en términos comparativos.

Las expectativas están puestas en que la provincia alcance la distinción para alguno o ambos sitios emblemáticos de la Puna y la Quebrada jujeñas.

El certamen dio inicio el año pasado y está en la fase final.

Una curva descendente en las ventas minoristas

Jujuy no se ubicó entre las provincias más visitadas del país durante el fin de semana largo, pero registró la llegada de 23.471 turistas con un desembolso per cápita que estuvo cerca de los $1.550, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

En materia de ventas minoristas, el comportamiento continuó en su curva descendente debido a que los turistas no realizaron grandes gastos fuera de los normales como alojamiento, alimentos y traslado.

Según un relevamiento de BEl Tribuno de JujuyP por el casco céntrico de la ciudad capital, durante el feriado del Viernes Santo se pudo observar que, en contraste con el feriado del 2 de abril, un alto porcentaje de locales comerciales permanecieron cerrados situación que contribuyó, en parte, a la disminución en las ventas minoristas.

Pese a la situación del comercio, Jujuy demostró una vez más que ya es una “marca registrada” en Semana Santa. Es que en el calendario de actividades, se destacaron los Vía Crucis en San Salvador de Jujuy y Quebrada de Humahuaca, movilizando a más de 100.000 peregrinos en la tradicional procesión de la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

El movimiento en el país

A diferencia de otros años, durante este fin de semana largo el argentino optó por vacacionar en su país. Ante esta particularidad, fueron un total de 2,1 millones de turistas que tuvieron un gasto promedio diario de $1.250 cada uno, lo que suma un desembolso directo de $8.138 millones entre todos.

A este grupo se le agregaron otros 2,6 millones de excursionistas que decidieron hacerse una escapada a diferentes partes del país para ver recitales, participar de festejos religiosos o simplemente para pasear.

Se estima que quienes están dentro de esta categoría gastaron en promedio $550 por día cada uno, sumando un total de $1.430 millones.

De esta manera, entre turistas y excursionistas, durante el fin de semana 4,7 millones de personas recorrieron el país entre el jueves 18 de abril y el domingo 21, generando un impacto económico directo de $9.568 millones.

Los destinos más elegidos para este fin de semana largo fueron la Costa Atlántica, las cataratas de Iguazú y las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos.