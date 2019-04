La Viña logró leve ventaja sobre Talleres

Con garra y corazón. La Viña está a un paso de las semifinales de la zona Norte del Torneo Regional Amateur 2019 al vencer ayer por la tarde 2 a 1 a Talleres en "La Tablada" en el duelo de ida de los cuartos de final, pero la historia aún no tiene remate y tampoco puede confiarse porque el fin de semana deberá afrontar los últimos 90' en el "Plinio Zabala".

El color y el ritmo que había en las tribunas fue lo mejor del encuentro porque ambas parcialidades acompañaron a sus equipos con diferentes cánticos para imponerse por sobre la carencia de fútbol en el tiempo reglamentario que se intentó compensar con entrega física.

La etapa inicial fue donde el "expreso", sin claridad y con dupla Rivero - Blanco perdidos, quiso mostrar la experiencia en certámenes afistas, pero el "tiburón" no se guardó nada aunque le fue más cuesta arriba. Así llegó un centro de Esparza que Carlos López cabeceó incómodo ante la salida del arquero local. Pero poco a poco La Viña se fue acomodando y Valeriano en un tiro libre y luego Revollo con un testazo inquietaron a Llanos.

Y sobre los 33’ un despeje corto de Tastaca le quedó servida al joven Aguirre que cruzó su remate a rastrón para romper la paridad y darle la alegría a más de mil almas de Talleres que alentaron desde las gradas de avenida Santibáñez.

Y medio de esa algarabía de la visita llegó la igualdad del "tiburón" con un frentazo de Tastaca tras un rebote en una pelota parada ejecutada por Valeriano. Con ese envión el dueño de casa tomó confianza y pudo revertirlo con un derechazo del "Colo" Aguirre pero le entró débil frente a Llanos. Ese cambio de actitud fue vital para que La Viña pueda irse al descanso sin tantos reproches por el descuido en la desventaja inicial.

Y en la parte complementaria los conducidos por Christian Corrales salieron con el semblante renovado y de entrada un polémica en una mano dentro del área al impactar en la barrera el tiro libre de Palenque que el juez Alfaro hizo la vista gorda. Pero minutos después Giannoni recuperó una pelota ante "Maxi" López y se mandó al ataque para ceder a Valeriano que encaró, se perfiló y sacó el disparo que encaminó la remontada de los capitalinos.

Ese fue un antes y un después en el partido porque Talleres fue al frente con pelotazos que facilitaron la tarea de la zaga local para despejar cada intento. Carlos López exigió al arquero Sánchez en una pelota parada y también Vilca en un tiro de media distancia, pero de contra Llanos salvó la ropa cuando Valeriano desbordaba por izquierda. Ese descuido en la línea de fondo podría haber sido más dolorosa para el "expreso" sino fuera porque Tastaca, esta vez, perdonó en su cabezazo y luego Alemán cuando definió de puntín en una pasada al ataque.

Los periqueños necesitaban la pausa justa para asistir a sus atacantes, aunque el ingreso de Ruiz no fue el esperado, sin Pascuttini ni Saavedra ambos se recuperan de sendas molestias, la revancha será a todo o nada.

Perico dijo presente

La pasión de los hinchas periqueños se vio ayer a flor de piel en la tribuna de avenida Santibáñez del estadio “La Tablada” que llegaron a nuestra capital en colectivos, trafics y vehículos particulares para copar ese sector del reducto.

Los simpatizantes del “expreso” acompañaron en gran número, alrededor de 2 mil personas, con su tradicional efusividad y haciendo sentir el aliento a sus jugadores con banderas, cánticos, bombos, platillos y trompetas.

El final no fue el esperado para los hinchas, tras la derrota 2 a 1 con La Viña, que terminó con algunos cuestionamientos al DT Gustavo Módica, pero Perico ayer dijo presente.

Sinceridad de “Maxi” López

El capitán del “expreso”, Maximiliano López, fue sincero en sus declaraciones y argumentó la caída en “La Tablada” con La Viña.

“Esto es fútbol, hoy no somos los peores ni antes éramos los mejores, hoy -por ayer- hicimos un buen primer tiempo y el segundo no tanto pero lo pagamos caro”, agregando que “estamos en deuda con la gente que vino, con nosotros mismos, con el cuerpo técnico y no era lo que planeamos. Que sepan que para Talleres es el doble de esfuerzo, concentración y a veces la gente no entiende del resultado, ellos quieren ganar y se olvidan que enfrente tenés un rival pero tenemos que trabajar. La gente se olvida de algunas cosas que uno hace o hizo en el club y cuando vas mal no te apoyan y cuando vas bien son Messi”,expresó el “Pony”.

El atacante tucumano también explicó que “nosotros hicimos un segundo tiempo muy malo, estuvimos imprecisos y no fuimos agresivos. Por momentos corrimos mal y en otros ellos manejaron la pelota, pero no fueron superiores en el juego, sólo hicieron los goles que es con lo que se ganan los partidos”, acotando que

“ellos tienen buenos jugadores, algunos de experiencia. Son partidos que el mejor mueve las piezas lo gana y ellos lo hicieron mejor. El ingreso de Luna les ayudó a despejar todo de arriba y nosotros equivocamos los caminos. No podíamos entrale, estuvieron bien parados y la gente está molesta, pero hay que tratar de revertir la situación en casa”, concluyó López.

Empataron Atlético y Central

Central Norte de Salta no pudo ayer con Atlético San Pedro y se llevó un ajustado empate, en un durísimo cotejo que se disputó en la tarde de ayer, en la “visera de cemento”, que se vio colmada por un entusiasta público que se acercó a la cancha para disfrutar de un buen espectáculo deportivo. Rolando Martínez abrió el marcador favorable a la visita y el artillero Flavio Romero, marcó para “los millonarios”, decretando el empate, que sería el resultado final.

Lamentablemente, el equipo local sufrió bajas importantes, debido a la piernas fuertes de los visitantes, que ante la impotencia de no poder frenar a los juveniles apelaron al juego brusco, y la regular actuación del árbitro Augusto Cardozo, fue tan benévola que sólo mostró el acrílico amarillo en pocas oportunidades. Quedó en deuda.

Los primeros 45’ fueron bastante movidos, Central Norte mostró a las claras que estudió bastante a Atlético San Pedro, pero se vio sorprendido por la velocidad y la habilidad del imparable Maximiliano Ponce que se transformó en la pesadilla en el fondo y sólo lograron frenarlo poniendo pierna fuerte.

Tampoco esperaban el juego de Matías Roldan que también hizo de las suyas, y desde el mediocampo dejó en el camino a varios y arrimó peligro. A los 19’ sobrevino un contragolpe y apareció Rolando Martínez que cabeceó una pelota de Peinado, dando lugar a la apertura del marcador favorable a Central Norte. Tras el gol, el local entendió que podía herir por los laterales donde esperaba Maxi Ponce hizo lo propio y así llegó el empate desde un lateral que se proyectó justamente por intermedio de Ponce, la recibió Romero ante una nerviosa defensa de Central Norte y puso las cosas 1 a 1.

En la etapa complementaria los locales tomaron coraje y salieron más a buscar el gol, con las armas que tiene que es el juego por afuera y la terminación en el medio, mientras que el plante visitante mostró mucho nerviosismo por cuanto no podía ni frenar ni convertir.

A los 34’ el árbitro cobró un penal favorable a Central, que perdió la oportunidad de ponerse en ventaja al marrarlo. Atlético tuvo todo para ganar el cotejo pero le faltó decisión y ahora el técnico Sebastián Galván deberá recuperar a varios de sus jugadores, que sufrieron un desgaste importante que le jugó en contra, para viajar a Salta y volver a verse las caras con Central Norte. (Nora Ruiz.)

FEDERAL A

Chaco For Ever dio el batacazo de local y se clasificó a la tercera ronda de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol tras vencer 1 a 0 a Estudiantes de San Luis. Se jugó en el estadio “Juan Alberto García”.

Gaspar Triverio marcó el único gol del encuentro a los 4 minutos del segundo tiempo, tras una mala salida del veterano arquero visitante, Germán Montoya.

ese a las fuertes lluvias que inundaron cancha el pasado sábado, el partido se desarrolló con normalidad en el estadio de For Ever.

En el partido de ida, jugado el miércoles pasado en San Luis, habían igualado 0 a 0.

Otro que clasificó ayer fue Huracán Las Heras, Mendoza, que de local despachó a San Martín de Formosa 1 a 0.

En el partido de ida habían igualado 1 a 1, por eso el “globo” sostiene la ilusión que crece y no se detiene.

Ayer dio un paso más en su lucha por lograr el ascenso a la B Nacional y avanzó a una nueva ronda de la Reválida.

El equipo del “Cachorro”, Alejandro Abaurre, jugó un buen partido y pudo sacar más diferencia. La falta de puntería, un item a trabajar sobre todo en estas instancias donde cualquier detalle se transforma en victoria, no le permitió relajarse durante los 90 minutos pero mostró aplomo, carácter y mucha entrega. El único gol del partido lo marcó Mauro Orué.

Por su parte, Sportivo Las Parejas de visitante eliminó a Sansinena por penales. Fue 3 a 2 después de igualar en el tiempo reglamentario 0 a 0.

Sansinena no jugó bien, abusó de los centros y los pelotazos frontales, pero igual mereció ganar en los 90 minutos reglamentarios.

Después sucedió ese acto de injusticia que tanto suele reprochar el perdedor, pero que hace que este deporte sea tan impredecible como apasionante: en la tanda de penales ganó el que había elegido defenderse todo el partido, y por eso Sportivo Las Parejas eliminó a Sansinena del Federal A, en el primer cruce de la segunda fase de la Reválida y tras empatar los dos cotejos, ida y vuelta, 0-0.

En el último duelo de ayer, Deportivo Madryn sacó pasaje a la siguiente instancia tras igualar con Villa Mitre en Bahía Blanca 1 a 1 de visitante. En la ida el “aurinegro” había ganado 2 a 0. A los 33 minutos del complemento Héctor González abrió la cuenta para los bahienses, pero en tiempo de descuento empató Mc Coubrey.