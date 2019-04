Plenario didáctico en Maimará

En círculo, en el Salón Municipal maimareño, un grupo debate diferentes situaciones que tienen que ver con la Educación Sexual Integral, mientras en la puerta conversamos con Valentín Mora, quien dijo que pertenecía y trabajaba "con la organización civil Rajap, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Lo que estamos haciendo es un plenario didáctico que contiene varios temarios, con talleres de Violencia y Género, Educación Sexual Integral, Diversidad Sexual y Detectable y Transmisible".

Los talleres se realizaron el jueves y viernes de esta Semana Santa, coordinados por profesionales invitados y de la Unju, así como por activistas de organizaciones civiles. Mora explicó que "vimos la necesidad de realizar estos talleres analizando el contexto que viven nuestro pueblo y la Quebrada, pensando en que los chicos se sientan abiertos para poder expresar lo que sienten. Sabemos que hay discriminación, que no hay una aceptación de la diversidad, y queremos que se asimile".

Junto con Rajap, en esta actividad, están otras organizaciones como Damas de Hierro, los Voluntarios Heavy, NOA Diversa Positiva, y la Comisión Municipal anfitriona. "Rajap trabaja en dieciocho distritos del país, entre ellos Jujuy, que actualmente está empezando a activar mucho más. Por eso pensamos en traer su plenario", agregó.

Max Sandoval, coordinador nacional de la Rajap, señaló que estaban "reunidos para celebrar nuestra octava capacitación y formación de líderes en respuesta al VIH, y nuestra tercera reunión de comisión directiva. Rajap cierra su décimo año desde su creación, y nace con jóvenes y adolescentes viviendo con VIH para generar un espacio propio de contención, libre de la impronta adultocentrista, tratando que responda a las necesidades de los jóvenes".

Dijo que son "jóvenes que viven la experiencia de un diagnóstico positivo, lo que nos genera la necesidad de tener un espacio propio. Generamos reuniones de pares, que son reuniones de contención, y tenemos distintas áreas como las de mujeres, verticales, que son quienes nacen con el virus, asesoramiento legal en cuanto a diagnósticos, acceso a la medicación y al tratamiento, y un espacio de incidencia política para dar respuestas al tema. Tenemos bancos de medicamento distribuidos en todo el país, para que ante los casos recurrentes de retrasos, faltantes o fraccionamientos, los jóvenes pueden recurrir a él".

Estos bancos, subrayó, surgen de "donaciones de compañeros que han cambiado el tratamiento, y contamos con asesoramientos en cuanto a efectos adversos y tratamiento. Tuvimos la decisión de realizar la mesa ampliada acá, tratando de descentralizar las actividades. Complementamos nuestra capacitación con talleres abiertos a la comunidad, tras lo que nosotros vamos a tener una capacitación en comunicación y en derechos humanos. Vamos a hacer un balance de los últimos seis meses y una proyección para los próximos dos años, y esto se va a realizar hasta el domingo (por hoy)".

Alejandra Cayo es coordinadora por nuestra provincia y referente en Monterrico. Dijo que "el área de mujeres surgió porque nuestro lugar está muy estigmatizado, aunque la sexualidad, género y VIH no tienen discriminación alguna, son cosas que nos suceden no importando nuestra elección de vida. Surge muchas veces en caso de violencia, y hoy día hay más caso de transmisión en el marco de parejas violentas. Buscamos expandir las mentes para que cada uno pueda decidir por uno mismo, no por una imposición".

Cayo agregó que "desde mi propia vivencia, soy una mujer que, al enterarme de mi diagnóstico, fui buscando redes como Rajap. En el camino tuve parejas que no querían que hablara del tema, pero actualmente soy visible tanto en mi localidad como en la provincia, y aún así vivo experiencias de discriminación. Muchas veces las mujeres se retraen por el estigma de la misma pareja, cuando el género masculino impone que no se hable del tema por miedo a que se diga que él también puede tener el virus".