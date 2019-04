Gran nivel en la fecha de picadas

Pasó la segunda fecha de las picadas en el picódromo de "Tonino" con un gran nivel de competencia. El "Pájaro" Javier Leal se quedó con la categoría libre.

La copa "San Expedito" se realizó con total éxito. Las máquinas en la semana previa a cada competencia se pusieron a punto y deleitaron al gran marco de público que dijeron presentes. "Gracias a San Expedito nos acompañó, Diosito, todo el mundo, salió muy lindo", apuntó "Tonino" Balestrieri ante El Tribuno de Jujuy.

"Iban a venir de Buenos Aires pero como el clima estaba amenazando lluvia no se largaron, pero gracias a Dios esto está teniendo una repercusión grande que de otros lados ya están viniendo, para que no hay picódromo, normalmente se hacen picadas en autódromos y no es lo mismo", explicó uno de los organizadores de las grandes picadas en la provincia y a nivel NOA.

El picódromo ubicado en Alto Comedero está apto para estas actividades que tiene el automovilismo "uno le dio a la pared, si no hubiese estado la pared ese auto se va al público, trabajamos día a día en mejorar el equipo de sensores, la iluminación, el apoyo de la gente es maravilloso, si llueve están ahí, el jujeño, los salteños que vienen responden a full", opinó Balestrieri al tiempo que remarcó: "Fíjate que las carreras que van a Salta siempre están ganando, los salteños les gusta también pero los jujeños son mas tuercas".

Cuando la organización fija fecha de competencia, los pilotos comienzan a preparar las máquinas a pleno, al punto que en cada categoría las diferencias son de décimas de segundos, en algunos casos y otros un poco más, pero no es mucha ventaja "se preparan a full cada vez que se viene una fecha, un viernes a la noche no hay nada más allá del boliche, viene mucha gente de afuera que consumen y se quedan en la provincia, se van al norte a conocer la quebrada, nos hace falta una ayuda del turismo, del gobierno", puntualizó.

Para Balestrieri con las picadas se mueve el comercio "en esto trabajan mecánicos, chapitas, los que venden accesorios, era una actividad que estaba apagado, tenemos pilotos que nos les gusta ir a correr o no tienen tiempo pero si les apasiona el automovilismo", subrayó.

Párrafo aparte para las motos, ya que hicieron un par de pruebas piloto "sumamos a las motos, tenemos que hacer un curso para capacitarnos son más peligrosas, queremos hacer un nacional más delante de motos, en dos categorías, las libres que son las pisteras e incorporar otras cosas, pero el día que vamos a hacer motos serán solamente de motos", finalizó "Tonino" Balestrieri después de la segunda jornada de picadas en Alto Comedero. La próxima fecha será el 17 de mayo.