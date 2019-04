El día del enfrentamiento entre Diego Maradona y el "huevo" Toresani

La muerte de Julio César Toresani generó un fuerte estupor en el mundo del fútbol argentino. Y rápidamente trajo a la memoria la histórica pelea que tuvo nada menos que con Diego Maradona.

El 7 de octubre de 1995 la Bombonera se vistió de fiesta para recibir a uno de sus ídolos más grandes. Maradona (con el mechón amarillo) volvía a ponerse la camiseta azul y oro luego de 14 años, y tras dejar atrás la suspensión por doping que lo había sacado del Mundial de Estados Unidos.

El partido fue casi una anécdota: el equipo de Silvio Marzolini (el mismo entrenador con el que había sido campeón del Metropolitano en su anterior etapa en el club) venció agónicamente a Colón de Santa Fe 1 a 0, con gol de Darío Scotto.

Pero la nota destacada del encuentro fue el choque que protagonizaron Maradona y Toresani. El Huevo le reclamó en una jugada a Maradona, que estaba en el suelo, y el partido comenzó a picarse. Luego Francisco Lamolina dejó pasar un par de jugadas fuertes y en medio de una discusión, le terminó mostrando la segunda amarilla al hombre de Colón.

Tras el partido, Toresani dijo: "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo". Diego le respondió y su frase quedó en la historia.

"A ese muchacho le digo que vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos", fue la respuesta sagaz de Diego, una de las frases que quedó para siempre en la memoria de los futboleros.

Nadie se imaginaría que poco más de dos años después, Maradona y Toresani compartirían equipo en lo que sería el último partido como profesional del 10. El 25 de octubre de 1997, el “Huevo” marcó uno de los goles con los que Boca derrotó a River 2 a 1 en el Monumental. El otro lo hizo Martín Palermo.

Maradona jugó los primeros 45 minutos y fue reemplazado en el inicio del complemente por un tal Juan Román Riquelme. Pero esa es otra historia.